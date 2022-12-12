رسميا.. تغيير نظام السوبر المصرى وإقامة المنافسات بين 4 فرق

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير نظام بطولة السوبر المصري بالاتفاق مع رابطة الأندية المحترفة خلال المواسم المقبلة.

وتقام بطولة السوبر المصري في السنوات الماضية، بين بطل الدوري والفائز بكأس مصر.

واتقر اتحاد الكرة مع رابطة الأندية على إقامة مباراة السوبر المحلي بين 4 فرق وليس بطلي الدوري والكأس فقط.

وستقام البطولة بين 4 فرق على غرار كأس السوبر الإسباني، بينهم بطلي الدوري وكأس مصر كما سيتم تحديد معيار اختيار الفريقين الآخرين للبطولة.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد توج ببطولة السوبر المصري في أكتوبر الماضي عقب الفوز على الزمالك بهدفين دون رد على ستاد "هزاع بن زايد".