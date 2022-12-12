الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميا.. تغيير نظام السوبر المصرى وإقامة المنافسات بين 4 فرق

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير نظام بطولة السوبر المصري بالاتفاق مع رابطة الأندية المحترفة خلال المواسم المقبلة.

وتقام بطولة السوبر المصري في السنوات الماضية، بين بطل الدوري والفائز بكأس مصر.

واتقر اتحاد الكرة مع رابطة الأندية على إقامة مباراة السوبر المحلي بين 4 فرق وليس بطلي الدوري والكأس فقط.

وستقام البطولة بين 4 فرق على غرار كأس السوبر الإسباني، بينهم بطلي الدوري وكأس مصر كما سيتم تحديد معيار اختيار الفريقين الآخرين للبطولة.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد توج ببطولة السوبر المصري في أكتوبر الماضي عقب الفوز على الزمالك بهدفين دون رد على ستاد "هزاع بن زايد".

اتحاد الكرة السوبر المصرى الاهلى الزمالك كأس السوبر المصري

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