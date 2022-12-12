الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
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وزيرة الثقافة: إقامة معارض جماعية لخريجى «صنايعية مصر» لتسويق منتجاتهم

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

 قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن صندوق التنمية الثقافية يتولى دعم تسويق المنتجات التراثية للشباب الذين يواجهون مشكلة في التسويق، من خلال إقامة معارض جماعية لخريجي المبادرات لتسويق منتجاتهم.

 

تطوير مركز الحرف التراثية بالفسطاط 

وأضافت «الكيلاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مبادرة «صنايعية مصر» تخرج كل عام دبلومة للحرف التراثية، وكان لابد أن يكون هناك تطوير لمركز الحرف التراثية بالفسطاط في بعض المجالات مثل الخزف والخشب والطرق على النحاس وغيرها. 

 

وتابعت: «تفقدت الأجنحة الجديدة الخاصة بالمرحلة الثالثة والرابعة والتي على وشك الانتهاء، وهذه الأجنحة عبارة عن مراسم للفنانين سيتم تأجيرها للفنانين الأجانب المحبين للإقامة في مصر لكي يقيموا بعض الأنشطة الفنية مثل الرسم وأعمال الخزف وغيرها».

وزيرة الثقافة صندوق التنمية الثقافية صنايعية مصر للحرف التراثية الأنشطة الفنية أعمال الخزف

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