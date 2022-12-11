بعد تألقه فى المونديال.. نجم منتخب المغرب على رادار ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب وفريق إشبيلية.

وقدم بونو مستويات رائعة مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم قطر 2022، وساهم في وصول أسود الأطلس إلى نصف نهائي البطولة للمرة الأولى في التاريخ.

وذكرت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أن إشبيلية قد حدد مبلغا قدره 30 مليون يورو للسماح لـ بونو بالرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد ريال مدريد لتقديم عرض رسمي إلى إشبيلية من أجل الحصول على خدمات بونو الذي لعب دورا رئيسيا لوصول المغرب إلى المربع الذهبي.