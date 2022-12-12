«أيقونة اللوفر».. كتاب جديد يستعيد سيرة جورج البهجورى

تقيم «دار نشر بعد البحر» حفل توقيع ومناقشة كتاب «أيقونة اللوفر» للفنان التشكيلي العالمي جورج البهجوري، وذلك في تمام الساعة 4 مساء الخميس الموافق 15 ديسمبر بمقر ملحق المشربية بوسط البلد.

وكتاب «أيقونة اللوفر» للفنان التشكيلي العالمي جورج البهجوري يعد بمثابة فصل من سيرته الذاتيه، حيث يسترجع ذكرياته بين القاهرة وباريس بما في ذلك تأثره واندهاشه عند وصوله في مثل هذه البيئة المثيرة ثقافيًا والمختلفة عما نشأ فيه

الجدير بالذكر أنه صدرت العديد من الأعمال التي تناولت سيرة جورج البهجوري، والتي جاءت عبر صيغ متعددة، منها ما جاء في صيغة رواية السيرة الذاتية، ومنها كتابات معنية بتوثيق سيرته الفنية عبر ما قدمه من أعمال فنية، والتي منها " كتاب "أيقونه مصرية" والذي ضم ما يقرب من 300 عمل فني، والذي صدر عن مؤسسة بيكاسو، إلى جانب ذلك أعمال مثل "من بهجورة إلى باريس"، "بهجر في المهجر"، "أيقونة فلتس "، "الرسوم الممنوعة"، وغيرها.

أما عن جورج البهجوري، فقد ولد رسام الكاريكاتير الساخر والفنان العالمي جورج عبد المسيح بشاي شنودة ساليدس جرجس عام 1932 في محافظة قنا بالقرب من قرية بضواحي نجع حمادي مشهورة بزراعة القصب والنخيل تسمى بهجورة، وإليها يرجع اسمه الفني، وهو الابن الثالث من أسرة متوسطة عاشت ما بين الأقصر والمنوفية والقاهرة.

تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، ودرس في كلية الفنون الجميلة بباريس قسم التصوير، وعمل كرسام كاريكاتيري منذ عام 1953 حتى عام 1975 في مجلتي روز اليوسف وصباح الخير، سافر إلى باريس في عام 1975، وأقام بها حتى عودته إلى القاهرة مرة أخرى في تسعينيات القرن الماضي.

أقام البهجوري عشرات المعارض في سائر أرجاء العالم، فاز بجوائز كثيرة، منها الجائزة العالمية الأولى في الكاريكاتير بروما في عامي 1985 و1987.