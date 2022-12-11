فرنسا تحطم عقدة إنجليزية فى المونديال وتتأهل للمرة السابعة للدور قبل النهائى

لم يقص منتخب فرنسا نظيره الإنجليزي فقط من دور الثمانية في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر إذ فاز عليه بنتيجة 2 – 1 لكنه كسر أيضًا التفوق الإنجليزي عليه تحديدًا في نهائيات كأس العالم حيث سبق التقيا في مبارتين في دور المجموعات، وليس في الأدوار الإقصائية، ولم تتمكن فرنسا في أي منهما من تحقيق الانتصار أو حتى التعادل إذ انهزمت في المباراتين، المباراة الأولى كانت في نهائيات كأس العالم 1966 في إنجلترا، وخسرت بهدفين نظيفين، والمرة الثانية كانت في نهائيات كأس العالم 1982 في إسبانيا، وخسرت أيضًا بنتيجة 1 – 3.

فرنسا

تأهلت إلى دور ربع النهائي بعد أن أطاحت في دور الـ16بمنتخب بولندا حيث تغلبت عليه بنتيجة 3 – 1، وقبله تصدرت المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعتها من انتصارين على منتخبي أستراليا بنتيجة 4 – 1 في الجولة الأولى، والدنمارك بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثانية، وتلقت هزيمة مفاجئة وصادمة للجميع على يد منتخب تونس بهدف دون رد في الجولة الثالثة.

عموما هذه هي المرة السابعة تتخطى فيها دور ربع النهائي من أصل 9 مرات لعبت في هذا الدور، وتصعد فيها إلى دور قبل النهائي، والمرة الأولى كانت في نهائيات كأس العالم 1958 في السويد، وأخرجت منتخب أيرلندا الشمالية بعد أن هزمته بنتيجة عريضة بـ4 أهداف دون رد.

والمرة الثانية كانت في نهائيات كأس العالم 1986 في المكسيك، وتجاوزت منتخب البرازيل بضربات ترجيحية 5 – 4 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

والمرة الثالثة في نهائيات كأس العالم التي نظمتها فرنسا، وتخطت منتخب إيطاليا أيضًا بضربات ترجيحية 4 – 3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

والمرة الرابعة كانت في نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا، وأقصت البرازيل بعد أن فازت عليها بهدف دون مقابل.

والمرة الخامسة كانت في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وأطاحت بمنتخب أوروجواي بعد أن تغلبت عليه بهدفين نظيفين.

وكانت فرنسا قد بلغت دور الأربعة في نهائيات كأس العالم 1982 في إسبانيا بعد أن احتلت مقدمة مجموعتها الرابعة في الدور الثاني بـ4 نقاط حصدتها من انتصارين على منتخبي النمسا بهدف دون رد، وآيرلندا الشمالية بنتيجة 4 – 1 على الترتيب.

والفوز في هذه النهائيات كان يحتسب بنقطتين فقط.

وكانت الدور الثاني في هذه النهائيات يتكون من 12 منتخبا مقسمة على 4 مجموعات، وكان أوائل المجموعات يتأهلون إلى دور نصف النهائي.

إنجلترا

لم تخسر في نهائيات كأس العالم سوى مباراة واحدة التي كانت أمام فرنسا في دور ربع النهائي لكنها كانت بالبلدي بفورة لأنها أطاحت به من النهائيات.

واعتلت صدارة المجموعة الثانية بعد أن جمعت 7 نقاط من انتصارين، الانتصار الأول كان على منتخب إيران بنتيجة ثقيلة 6 – 2 في الجولة الأولى، والانتصار الثاني كان على منتخب ويلز بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة، وتعادل وحيد كان دون أهداف مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الثانية.

وفي دور ثمن النهائي أخرج منتخب السنغال بفوزه عليه بـ3 أهداف دون رد.

وعموما فشلت في تجاوز دور ربع النهائي 7 مرات في إجمالي 10 مرات تواجدت في هذا الدور، المرة الأولى كانت في نهائيات كأس العالم 1954 في سويسرا، وانهزمت على يد أوروجواي بنتيجة 2 – 4.

والمرة الثانية كانت في نهائيات كأس العالم 1962 في تشيلي، وخسرت أمام البرازيل بنتيجة 3 – 1.

والمرة الثالثة كانت في نهائيات كأس العالم 1970 في المكسيك، وانهزمت على يد منتخب ألمانيا بنتيجة 2 – 3.

والمرة الرابعة كانت في نهائيات كاس العالم 1986، وخسرت أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 1 – 2.

والمرة الخامسة كانت في نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وانهزمت على يد البرازيل بنتيجة 1 – 2.

والمرة السادسة كانت في نهائيات كأس العالم 2006، وخسرت أمام منتخب البرتغال بضربات ترجيحية 1 – 3 عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

إذن فرنسا تنجح في التأهل إلى دور قبل النهائي للمرة الثانية على التوالي مثلما فعلتها من قبل في نهائيات كأس العالم 1982، و1986.

وفي دور الأربعة تنتظر فرنسا مواجهة ليست سهلة على الاطلاق لكنها شديدة الصعوبة أمام منتخب المغرب مفاجأة نهائيات كأس العالم.