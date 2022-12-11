موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 ونظام تقييم الطلاب هذا العام

تعرف على موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، من الأمور التى يزداد البحث عنها من قبل أولياء الأمور والتلاميذ، من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

امتحانات الثانوية العامة 2023

«الدستور» ترصد كل ما يحيط بهذا الأمر خلال التقرير التالي:

كان رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أوضح مؤخرا من خلال عدة تصريحات صحفية عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 وكذلك توزيع الدرجات حسب كل مادة وكذلك الخريطة الزمنية الخاصة بموعد العام الدراسى الحالى بالإاضفة إلى موعد أمتحانات الثانوية العامة.

بناء على الخريطة الزمنية التى أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤخرا والخاصة بموعد امتحانات الثانوية العامة فإن الموعد المحدد لأداء امتحانات الثانوية العامة يكون موافق ليوم السبت 10 من شهريونيو 2023 وذلك عقب انتهاء العام الدراسى بيومين فقط حيث ا، الخريطة الزمنية تشير إلى أنتهاء العام الدراسى يوم 8 يونيو 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وحول جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى 2023 فإنه حتى اللحظة لم تعلن زارة لاتربية والتعليم والتعليم الفنى أى معلومات تخص هذا الشأن.

وأشارت وزارة التربية والتعليم فإن فترة الدراسة والمراجعة لطلاب الشهادة الثانوية العامة مستمرة أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصف الأول والثاني الثانوي، وسيؤدي طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية امتحانات نهاية العام يوم السبت 3/6/2023.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعلليم الفنى حسب الخطة الزمنية للعام الدراسى 2022- 2023 فإن أنتهاء امتحانات الثانوية العامة يكون فى 8 يوليو 2023 ويبدأ بعد ذلك امتحانات الدبلومات الفنية لنفس العام وهو مالم يحدث من قبل حيث أن المتفق عليه دائما أن تكون الامتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية تكون قبل امتحانات الثانوية العامة ولكن هذا العام وبناءا على صتريحات وزير التربية والتعليم فقد تم تغير الأمر.

وحول نماذج امتحانات الثانوية العامة فقد أعلن وزير التربية والتعليم فى مؤتمره الصحفى الأخير أنه سوف يعلن عن نماذج الامتحانات بعد أجازة منتصف العام الدراسى 2022 -2023.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن كل طالب سيحصل على درجة في كل خطوة صحيحة يقوم بالإجابة عليها، وستعمل الوزارة على مواجهة الغش خلال امتحانات الثانوية العامة.

وأعدت الوزارة دليلا كاملا للطلاب عن شكل امتحانات الثانوية العامة 2023 والعدد الكلي للأسئلة وتوزيع الدرجات عليها.

الكتاب المفتوح

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى ان نظام الأمتحانات سوف يكون بنظام "الكتاب المفتوح" مع استخدام كتيب المفاهيم وبنفس الدرجات في المواد العام الماضي ولكن مع اختلاف توزيع الدرجات، مضيفا أنه سيكون هناك ورقة "بابل شيت" للإجابة على الأسئلة الاختيار من متعدد بالإضافة إلى ورقة أخرى للإجابة على الأسئلة المقالية.