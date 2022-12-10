مصدر بـ«التعليم» يكشف مواصفات الأسئلة المقالية في الرياضيات بامتحانات الثانوية

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليخم الفني تفاصيل الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة المقبلة، والمقرر انطلاقها 10 يونيو المقبل.

وقالت مصادر بديوان عام الوزارة لـ"الدستور"، إن الألأسئلة المقالية في الرياضيات موجودة فى كتاب المدرسة ولم تختفي، رغم أن الامتحانات كلها عبارة عن أختيار من متعدد.

وضربت المصادر مثالا عن الأسئلة المقالية التي ستتضمنها امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بقولها: «مثال سؤال برهن أو أوجد قيمة كذا، سؤال مثل الاختيار من متعدد لكن بدون اختيارات».

وكان قد قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعريب مستمر هذا العام والطالب سوف يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وورقة منفصلة للأسئلة المقالية، وسيتم توفير نموذج امتحان في التيرم الثاني سوف يتم عرضه لمعرفة الطلاب شكل الامتحان.



وأضاف وزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة المقبلة والتى تنطلق 10 يونيو: «جميع البدائل المحتملة متوفرة في نموذج الإجابة بشأن السؤال المقالي، لأن الموضوع المقالي ليس وجهات نظر».