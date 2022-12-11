انتهى زمن السماسرة.. الباز: يجب محاسبة المسؤولين عن الكرة في مصر

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، بإنهاء زمن السماسرة في الكرة المصرية، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن ملف الكرة في مصر، حتى لو محاسبة شعبية.

وقال الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هنأ منتخب المغرب على تأهله للدور نصف النهائي بكأس العالم، وطالب بأن نعيد حساباتنا في مصر، لأن الكرة المصرية تستحق مكانة كبيرة في ظل دعم الرئيس السيسي.

وعلق الباز، على تصريحات الخطيب، قائلا: "الخطيب بيلخّص الحكاية، وبيشاور على الأزمة والمشكلة لأن أي حد بيحب بلده لازم يتوقف ويسأل ويقول إيه اللي بيحصل في الكرة المصرية"؟

وتابع: "احنا مش بس لازم نعيد حساباتنا، لكن احنا محتاجين أيضًا نفتح الحسابات، والناس اللى شغالين في ملف الكرة تربحوا على حساب البلد وكونوا ثروات وحققوا ملايين من ورا السبوبة اللى اسمها مصر لازم يتحاسبوا".

ولفت إلى أن مدرب منتخب المغرب لا يأخذ 10% من الراتب الذي يتقاضاه المدير الفني لمنتخب مصر: "المفروض ننهي زمن السماسرة في الكرة المصرية، لأن السمسار أهم حاجة مصلحته".