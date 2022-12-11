الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مفاجأة فى تشكيل الزمالك أمام بيراميدز فى بطولة الدورى

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز المقرر لها باستاد القاهرة، في السابعة مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في الدوري

 

ويضم تشكيل الزمالك كلا من: 

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى- حسام عبد المجيد - مصطفي الزناري - أحمد فتوح .

خط الوسط: إمام عاشور - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفي شلبي.

خط الهجوم: يوسف حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض 5 مباريات حقق خلالها الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل 3 أهداف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض 5 مباريات حقق خلالهم الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، فيما سجل 6 أهداف واستقبل هدفًا.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك فيريرا جوسفالدو فيريرا البرتغالي جوسفالدو فيريرا بيراميدز الدوري المصري الممتاز

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