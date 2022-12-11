الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم الوادي الجديد ينظم برنامجا تدريبيا لنشر ثقافة التقييم الجديدة بالمرحلة الثانوية

وكيل التعليم يمرم
وكيل التعليم يمرم المعلمين الحاضرين

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على تنفيذ برنامج تدريبي لموجهي ومعلمي المرحلة الثانوية بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة على أساليب التدريس وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد المطبق بالمرحلة الثانوية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن ذلك يأتي وفقا للتوجيهات الوزارية بهذا الشأن ومن منطلق الحرص على نشر ثقافة التقييم الجديدة للمرحلة الثانوية بجميع تخصصات المواد الأساسية من خلال مجموعة من المدربين المختصين ذوي الخبرات الذين جرى تدريبهم من قبل الوزارة ليتسنى لهم تنفيذ البرنامج التدريبي للموجهين والمعلمين في الإدارات التعليمية.

وحرص الدكتور جمال على تكريم مدرب اليوم بديوان عام المديرية مقدما له الشكر والتقدير

كما شارك الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، بمرافقة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ختام فعاليات ورشة عمل جرى تنفيذها لمعلمي التربية الفنية بمقر قاعة الخارجة الفينة للبنات بالتنسيق مع وتوجيه عام التربية الفنية بالمديرية.

وأوضح الدكتور جمال أن الورشة استمرت لمدة ٣ أيام واستهدفت معلمي التربية الفنية وتهدف إلى تدريب وتنمية مهارات معلمي التربية الفنية واستحداث أساليب مبتكرة للأعمال الفنية وتبادل الخبرات والأفكار والآراء بين المعلمين والربط بين النظرية والتطبيق.

هذا بالإضافة لتطبيق أساليب حديثة إبداعية تواكب التطور التكنولوجي استعدادا لانطلاق مسابقة أفضل تصميم فني لنتيجة العام الجديد 2023 والمستهدف منها فئة المعلمين وطلاب المدارس، مؤكدا على ضرورة نقل الخبرات للطلاب والاهتمام بتنمية أفكارهم وآرائهم وإتاحة الفرص أمامهم وتحفيزهم للإبداع والابتكار.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين بالورشة وما شهده من مشغولات فنية معبرة وظهر بها التوظيف المناسب للخامات والأدوات واختيار الألوان.

وفي الختام، كرم الدكتور جمال جميع المشاركين بالورشة تشجيعا وتحفيزا لما شهده من تميز وإبداع والعمل الجماعي الذي ظهر بصورة مشرفة.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد تنفيذ برنامج تدريبي لموجهى ومعلمى المرحلة الثانوية الإدارات التعليمية اساليب التدريس صياغة الاسئلة نظام التقييم الجديد نشر ثقافة التقييم

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وائل لطفي

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