«المغرب هو كأس العالم».. الصحف العالمية تبرز إنجاز أسود الأطلس وفوز فرنسا

علّقت الصحف العالمية، الصادرة صباح اليوم الأحد، على وداع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك على يد منتخب المغرب.

وودّع منتخب البرتغال منافسات بطولة كأس العالم 2022، في مفاجأة مُدوية بعدما خسر أمام المغرب بهدف نظيف، سجله يوسف النصيري في الدقيقة 42 من زمن المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

الصحف العالمية تتحدث عن إنجاز المغرب أمام البرتغال.. وفوز فرنسا على إنجلترا

وكانت البداية مع صحيفة «ماركا» التي عنونت «نجم كأس العالم 2022»، مُضيفة: «منتخب المغرب يفوز على البرتغال بهدف نظيف، ويتأهل لنصف نهائي مونديال 2022».

وعن تأهل منتخب فرنسا، كتبت الصحيفة: «فرنسا يتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022، بعد مباراة رائعة فاز فيها على إنجلترا بنتيجة 2-1».

صحيفة «ماركا»

فيما خرجت صحيفة «آس» بعنوان «المغرب هو كأس العالم»، مُضيفة: «منتخب المغرب يواصل الإنجازات ويكتب تاريخًا جديدًا بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على البرتغال».

وتابعت الصحيفة: «المغرب يتحدى فرنسا- حامل اللقب- بعدما تأهل لنصف نهائي المونديال على حساب إنجلترا».

وعن أزمة مباراة هولندا والأرجنتين، كتبت الصحيفة: «فيفا يحقق في الغضب الذي شهدته مباراة ربع النهائي».

صحيفة «آس»

أما صحيفة «موندو ديبورتيفو» فقد عنونت «حامل اللقب يصمد»، مُضيفة: «فرنسا يواصل مشواره في الدفاع عن اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز أمام إنجلترا».

وعن إنجاز منتخب المغرب، كتبت الصحيفة: «إنجاز تاريخي.. المنتخب المغربي يخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي من كأس العالم 2022، على حساب البرتغال».

كما اهتمت الصحيفة بأزمة مباراة هولندا والأرجنتين في ربع النهائي، وكتبت: «فيفا يفتح تحقيقًا ضد الأرجنتين وهولندا بعد المعركة».

صحيفة «موندو ديبورتيفو»

ولم تختلف صحيفة «سبورت» عن البقية، إذ عنونت «حامل اللقب ضد إنجاز إفريقيا»، مُضيفة: «منتخب فرنسا يتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 على حساب إنجلترا».

وتابعت الصحيفة: «أما المغرب يواصل المفاجآت ويحقق إنجازًا تاريخيًا جديدًا بالتأهل لنصف نهائي مونديال 2022 على حساب البرتغال».

صحيفة «سبورت»

من جانبها، ركزت صحيفة «صن» على وداع منتخب إنجلترا، وخرجت بعنوان «منتخب الأسود الثلاثة الشجاع يغادر المونديال»، مُضيفة: «إنجلترا يسقط أمام فرنسا 1-2 في ربع نهائي كأس العالم 2022»، مُشيرة إلى شعور هاري كين بالحزن الشديد بعد إهدار ركلة الجزاء.

صحيفة «صن»

وأشادت شبكة «ESPN» العالمية، بأداء منتخب المغرب، وكتبت: «المغرب يقدم مشوارًا تاريخيًا في كأس العالم 2022».

وتابعت الشبكة العالمية: «أسود الأطلس تصدروا مجموعتهم في المونديال، ونجحوا في إقصاء منتخبي إسبانيا والبرتغال».

شبكة "ESPN" العالمية

بينما احتفلت صحيفة «ليكيب» بتأهل منتخب فرنسا لنصف نهائي كأس العالم 2022 على حساب إنجلترا، تحت عنوان «الأول في الصف».

كما اهتمت الصحيفة بتأهل المنتخب المغربي لنصف النهائي على حساب البرتغال بالفوز 1-0، واللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والديوك الفرنسية.

صحيفة «ليكيب»

في حين اختارت صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» عنوان «المغرب قصة جميلة»، مُضيفة: «منتخب المغرب يتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على البرتغال 1-0».

وعن فوز فرنسا أمام إنجلترا 2-1، كتبت الصحيفة: «جيرو قصة خرافية جميلة.. منتخب فرنسا يواصل مشواره في كأس العالم للدفاع عن اللقب».

صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت»

وكتبت صحيفة «ريكورد» البرتغالية: «المنتخب البرتغالي يقول وداعًا للمونديال على يد المغرب، والحزن يسيطر على لاعبي البرتغال».