الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لعامل فى قضية قتل بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامه بضرب آخر مستخدمًا قالب طوب، ما أدى إلى وفاته في الحال بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم محمود ومصطفى أبو القاسم بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز المنشأة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بقيام المتهم بضرب المجنى عليه بـ"قالب طوب" أدى إلى وفاته.

وكشفت التحريات عن أنه أثناء قيام المتهم بمحاولة ضرب شخصين آخرين أصيب المجنى عليه بالضرب على رأسه ما أحدث وفاته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج قالب طوب مركز المنشأة الحكم رئيس المباحث ارتكاب الواقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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