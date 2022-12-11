«التعليم» توجه تحذيرا لطلاب أولى وثانية ثانوي بشأن الاستمارة الإلكترونية

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتكم المسجلة على قاعدة البيانات (الاسم - اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص) بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب وذلك من خلال الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg

وحذرت وزارة التربية والتعليم، طلاب الصفين الأول أو الثاني الثانوي العام، النظامي وخدمات، قبل طباعة الاستمارة الإلكترونية يرجى مراجعة بيانات الاستمارة من ناحية اللغة الأولى واللغة الثانية.

وشددت على كل طالب بضرورة التأكد بالنسبة الصف الثاني من الشعبة علمي / أدبى، وتابعت إذا لاحظت أي خطأ لا تحفظ البيانات ويتم مراجعه مسؤل الإحصاء بالمدرسة.

ويبدأ المعلمون الجدد من محافظتي السويس وجنوب سيناء، اليوم، أداء الاختبارات الإلكترونية لشغل 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد "معلم فصل" بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 60 ألفاً و719 متقدماً توافرت فيهم الشروط، وذلك في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المقرر أن تبدأ إجراء اختبارات المتقدمين من محافظة الإسكندرية 12 ديسمبر ومحافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر، على أن يعقد اختبار المتقدمين بمحافظة القاهرة 14 ديسمبر.

وسيتم استعلام المتقدمين عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

وطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.

وقررت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة، فتح باب التقديم بالمسابقة التكميلية لوظيفة معلم مساعد رياض أطفال في 14 محافظة.

وتضمنت الشروط التالي:

١- أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية

٢- محمود السيرة، وحسن السمعة.

٣- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

٤-ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

٥-ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان الأساسي في ٢٧ يونيو ٢٠٢٢م.

٦-أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

٧- مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد).

٨- ينبغي أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

٩- يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

١٠-لن تقبل الطلبات في حالة التقديم بمحافظة أخرى.