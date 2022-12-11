رئيس «مياه الشرب» بدمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة»

أجرى العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال التنفيذية ومعدلات الإنجاز للمشروعات القومية القائمة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز كفر سعد.

وتفقد خلال جولته عددًا من المشروعات بمركز كفر سعد لمتابعة الأعمال المدنية لمحطات روافع الصرف الصحى والتى بلغ عددها "7" محطات رافع صرف صحى والتى تشمل على بيارات من النوع المبتل بقطر"3م" وعمق "6م" والتي تنفذها شركة الانتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، حيث شملت الجولة تفقد الأعمال بمحطة رافع العقاد، رافع ابو ندا بكفر الغاب، رافع الوسطاني، عزبة قاسم وسلسبيلي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، خلال جولته بالالتزام بالمعايير الموضوعة دون الإخلال بالجدول الزمني الموضوع لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.