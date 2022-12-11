وزير الصحة يوجه بإنهاء تطوير مبنى الطوارئ ومركز مناظير الجهاز الهضمي بحميات السويس

زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مستشفيي السويس العام وحميات السويس، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، على هامش مرافقته لرئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته لمحافظة السويس.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بدأ جولته بمحافظة السويس، بتفقد مستشفى السويس العام، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والحروق، مشيرا إلى أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مبنى الطوارئ والبدء في تشغيله خلال شهر يناير المقبل.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد مستشفى حميات السويس، وتفقد أعمال تطوير مركز مناظير الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، حيث وجه بسرعة الانتهاء من تجهيز المركز والبدء في تشغيله خلال شهر يناير المقبل.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزير تفقد قسم القسطرة ورعاية القلب بالمستشفى الذي تم افتتاحه في شهر سبتمبر الماضي، وقام بإجراء حوالي 2000 عملية قسطرة قلبية بالمجان لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الوزير حرص خلال زيارته على التحدث مع المرضى المترددين على قسم قسطرة ورعاية القلب، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة لهم.