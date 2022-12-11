الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسين فهمي يوشك على الانتهاء من «عودة البارون» ويواصل تصوير «سر السلطان»

حسين فهمى من كواليس
حسين فهمى من كواليس مسلسل سر السلطان

حالة من النشاط الفني يشهدها الفنان حسين فهمي، حيث ينشغل حاليًا بتصوير عدد من الأعمال الفنية عقب عودته من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وأوشك الفنان حسين فهمي، على الانتهاء من تصوير مسلسله الدرامي الجديد «عودة البارون» والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويجسد حسين فهمي، خلال أحداث مسلسل «عودة البارون»، شخصية غامضة ومختلفة من خلال رجل أعمال لديه ابن واحد ويضطر إلى العودة إلى مصر وتتوالى الأحداث.

وتدور أحداث مسلسل "عودة البارون" حول شخصيات تعاني من هواجس الماضي، منهم "عزام الرشيدي" 60 عامًا الدور الذي يقدمه حسين فهمي، إذ يعود هذا المُسن لمصر بعد غربة طويلة ليفتتح فندقه من جديد بعد مضي زمن كبير كان هذا الفندق مهملًا تمامًا.

«عودة البارون» بطولة حسين فهمي، خالد سليم، إيهاب فهمي، نهال عنبر، الأردني ساري أسعد، وربيع زيتون، واللبناني آلان الزغبي، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبدالمنعم، وميس حمدان، والممثلة السورية كاترين علي، ظهور خاص لكل من اللبنانية رزان مغربي، والأردني عبدالرحمن خضر، وهو من تأليف وإخراج سامر خضر.

على جانب آخر يواصل حسين فهمي، تصوير دوره في المسلسل الدرامي الجديد "سر السلطان" للمخرج خالد يوسف، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، حيث التحق بفريق عمل المسلسل عقب عودته من السعودية.

ويقوم حسين فهمي، حاليًا بتصوير دوره في اللوكيشن الرئيسي للمسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي وتحديدًا في الحي الريفي.

مسلسل "سر السلطان" يضم نخبة كبيرة من النجوم المصريين والعرب وهو من بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقى، نجلاء بدر، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الأتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمى جلال، عمرو موسى، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

النجم الكبير حسين فهمى حسين فهمي الفنان حسين فهمي عودة البارون سر السلطان

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وائل لطفي

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