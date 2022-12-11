طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائلًا للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



درجات الحرارة



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة،

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة،

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة،

سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة،

قنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة،

أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.



وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن حالة الطقس على البلاد تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية حتى منتصف الشهر الجاري، دون وجود أي ظواهر جوية مؤثرة في حالة الطقس على مختلف أنحاء البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الخرائط الجوية حتى الآن، لم تشر إلى وجود أي تقلبات جوية مؤثرة حتى منتصف الشهر الجاري، ويرجع هذا إلى امتداد المرتفع السيبيري الذي يمر على مناطق دافئة نسبيًا، ثم يمر على البحر المتوسط ثم على مصر خلال هذه الفترة، وبالتالي تكون الأجواء مستقرة خلال ساعات النهار والإحساس بالحرارة أقل خلال ساعات الليل ليكون الطقس مائلًا للبرودة وفرص تكون الشبورة على شمال البلاد كبيرة في الأماكن الرطبة والقريبة للمسطحات المائية.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن الخرائط الجوية ترصد سيطرة المرتفعات الجوية السطحية والعلوية، حيث يمتد المرتفع السيبيري على شرق ووسط أوروبا وشمال آسيا وشبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا، حيث تسود أجواء مستقرة على كافة المناطق السالف ذكرها.

وتابعت هيئة الأرصاد، أنه عادة ما يغطي المرتفع السيبيري مساحات شاسعة من آسيا حتى أوروبا الغربية، وفي هذه الأوقات يؤثر بطقس شديد البرودة، وفي بعض الأوقات تكتسي وسط أوروبا بالثلوج، ولكن حين يمتد إلى شمال إفريقيا ويعبر البحر المتوسط يحدث تعديل لهذه الكتلة الباردة وتكون درجة الحرارة معتدلة حسب الموقع الجغرافي لكل دولة؛ ولكن تكون الأجواء ليلًا باردة والإحساس بدرجة الحرارة أقل من المعتاد، ولكن إذا امتد أثر المرتفع السيبيري إلى الشتاء فتكون الليالي شديدة البرودة، ويتكون الضباب في الصباح الباكر وكلما زادت قيم الضغط زاد استقراره.