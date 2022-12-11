الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

غزل المحلة يسعى للعودة للانتصارات على حساب الداخلية

غزل المحلة خسر أخر
غزل المحلة خسر أخر مبارياته أمام الأهلي

يسعى غزل المحلة للعودة للانتصارات عندما يستضيف فريق الداخلية في الثالثة الا ربع عصر اليوم بملعب غزل المحلة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري الممتاز .

 

غزل المحلة بقيادة مدربه القبرصي نيكوديموس  بابافاسيلو يحتل المركز الخامس بر صيد 10 نقاط وبعد ثلاثة إنتصارات متتالية على الإسماعيلي وأسوان والاتحاد السكندري نال الهزيمة الأولى هذا الموسم أمام الأهلي لذلك يسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 13 والتفوق على بيرميدز والزمالك في حالة انتهاء مباراتهما معا مساء اليوم بالتعادل.

 

وطالب بابا فاسيلو لاعبيه بغلق ملف مباراة الأهلي والتركيز عل العودة للانتصارات حتى يبقى الفريق وسط الكبار في جدول الدوري.

 

نيكوديموس بابافاسيلو المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمود الحضري وعمرو شعبان ومحمد جابر وحميد ماو والسيد الشبراوي وأحمد الشيخ وإبراهيم كونيه وخالد الإخميمي وإيهاب سمير وأحمد الجعيدي وصلاح ريكو وكريم مصطفي ومحمد سيد بازوكا وباولن فوافي وهاني عادل ومعاذ الحناوي وعبده يحيي وأحمد النادري ومصطفي العش وجابريل أوروك ومحمد نبيه وعبد الرحمن عاطف.

 

في المقابل يحتل الداخلية بقيادة رضا شحاتة المركز الأخير برصيد نقطتين لكنه بعد ثلاث هزائم متتالية نجح في التعادل خارج ملعبه مع فاركو ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية خاصة بعد عودة عبد العزيز سيد وبركات حجاج الذين غابا عن مباراة فاركو بسبب الإيقاف.

 

وركز رضا شحاتة خلال التدريبات على مواجهة الانتشار الجيد الذي يتميز به فريق المحلة إضافة لإيقاف مفاتيح اللعب ومصادر الخطورة المتمثلة في الرباعي باولن فوافي وعبده يحيى وأحمد الشيخ وجابريل أوروك.

 

يدير المباراة محمود وفا ويساعده كريم مهيا وأحمد الكيال ومعهم عمرو رمضان حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو ومحمد عطا مساعد حكم فيديو .

الدوري المصري الممتاز غزل المحله فريق الداخلية نيكوديموس بابافاسيلو رضا شحاتة

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وائل لطفي

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