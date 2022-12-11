الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولى العهد السعودى: نحرص على أمن لبنان واستقراره واستمرار الدعم لشعبه

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني الشقيق.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد السعودى في الرياض، اليوم، مع نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني؛ حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وكل الدول العربية، لا سيما منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

كما جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.

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وائل لطفي

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