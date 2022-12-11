الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية البريطاني : بريطانيا تنوى التنافس مع روسيا على النفوذ فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن لندن تريد التنافس مع روسيا على النفوذ في دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث ستضع استراتيجيات طويلة الأجل لتطوير العلاقات معها.

 

وجاء في بيان صدر مساء السبت عن وزير الخارجية جيمس كليفرلي أن المملكة المتحدة ستضع استراتيجيات طويلة الأجل لتطوير العلاقات مع دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

 

وقال كليفرلي: "في العقود المقبلة، ستأتي حصة أكبر من الاقتصاد العالمي، وبالتالي القوة، من دول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وسيستند اقتراح المملكة المتحدة لتطوير العلاقات مع هذه البلدان إلى مصالحها ومصالح بريطانيا نقاط القوة في مجال التجارة والاستثمار والدفاع والتكنولوجيا والتغير المناخي، وسيتم دعمها بمصدر موثوق لاستثمار البنية التحتية".

 

وذكر كليفرلي: "سوف نظهر مرونة استراتيجية، ورغبة في العمل على المدى الطويل، وأن نتطلع إلى المستقبل من 10 إلى 20 عاما".

 

ويشير البيان إلى أن كليفرلي، الذي تولى منصب وزير الخارجية في 6 سبتمبر، سيلقي أول خطاب رئيسي في لندن في 12 ديسمبر في منصبه الحالي، والذي سيكرس لضرورة بناء استراتيجيات طويلة الأجل للسياسة الخارجية.

 

وتم التأكيد على أن كليفرلي سيشير إلى أهمية "بناء شراكات مستقبلية من شأنها تعزيز المبادئ والقواعد والمؤسسات العالمية التي وفرت فترة غير مسبوقة من السلام والازدهار النسبي أكثر من أي وقت في التاريخ".

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