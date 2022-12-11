الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحرك إيرانى ضد الصين على خلفية بيان القمة الخليجية الصينية

القمة الخليجية الصينية
القمة الخليجية الصينية

أعلنت الخارجية الإيرانية استدعاء السفير الصيني لدى طهران، احتجاجا على بيان القمة الخليجية الصينية، الذي تضمن وضع الجزر المتنازع عليها مع الإمارات ومفاوضات الاتفاق النووي.

وفي بيان له، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "تم استدعاء السفير الصيني لدى طهران إلى وزارة الخارجية وأعربت الخارجية للسفير عن استيائها الشديد من بيان الصين ومجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث".

وأوضح كنعاني أن مساعد وزير الخارجية الإيراني أعرب في لقاء مع السفير الصيني عن استياء طهران الشديد من إدراج موضوع الجزر الثلاث ومفاوضات الاتفاق النووي في البيان الخليجي الصيني.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن "التهم الواردة لإيران في البيان، تكرار لسياسة "الإيران فوبيا" الفاشلة للتغطية على الاجراءات المزعزعة لأمن المنطقة من قبل بعض الدول الاقليمية الداعمة للإرهاب".

وأضافت: "الجزر الثلاث "أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى"، جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية..نستغرب من إثارة بعض القضايا في البيان الخليجي الصيني المشترك".

وفي البند الثاني عشر من بيان قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي والصين، أكد القادة على دعمهم لكافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي، ولحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.

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