الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ساوثجيت يرفض حسم مصيره مع منتخب إنجلترا بعد وداع كأس العالم

جاريث ساوثجيت
جاريث ساوثجيت

رفض جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، حسم مستقبله مع الفريق الإنجليزي بعد وداع بطولة كأس العالم قطر 2022.

وودع منتخب إنجلترا بطولة كأس العالم عقب الهزيمة أمام فرنسا بهدفين لهدف.

وعلى الرغم أن عقد ساوثجيت ممتد حتى ما بعد يورو 2024 لكنه رفض التعليق على مستقبله في الوقت الراهن.

وقال ساوثجيت عندما سئل عن مستقبله: "أعتقد أنه يتعين علينا بعد كل بطولة الجلوس وتحليل الأمر والتفكير فيما حدث".

وأتم تصريحاته: "الأمر يحتاج إلى بعض الوقت للتأكد من أن الجميع يتخذ القرارات الصحيحة".

جاريث ساوثجيت منتخب إنجلترا كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022

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