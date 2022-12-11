ساوثجيت يرفض حسم مصيره مع منتخب إنجلترا بعد وداع كأس العالم

رفض جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، حسم مستقبله مع الفريق الإنجليزي بعد وداع بطولة كأس العالم قطر 2022.

وودع منتخب إنجلترا بطولة كأس العالم عقب الهزيمة أمام فرنسا بهدفين لهدف.

وعلى الرغم أن عقد ساوثجيت ممتد حتى ما بعد يورو 2024 لكنه رفض التعليق على مستقبله في الوقت الراهن.

وقال ساوثجيت عندما سئل عن مستقبله: "أعتقد أنه يتعين علينا بعد كل بطولة الجلوس وتحليل الأمر والتفكير فيما حدث".

وأتم تصريحاته: "الأمر يحتاج إلى بعض الوقت للتأكد من أن الجميع يتخذ القرارات الصحيحة".