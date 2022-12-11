جيرو: كنت أعلم أننى سأسجل فى شباك إنجلترا

تحدث أوليفيه جيرو، نجم منتخب فرنسا، عقب قيادة الديوك للتأهل إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 عقب الفوز على إنجلترا.

وحقق منتخب فرنسا الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم 2022، ليضرب الديوك الفرنسية موعدا مع المغرب في نصف النهائي.

وقال جيرو، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "لقد عملنا بشكل جيد للغاية في الدفاع، هذه المباراة تذكرني قليلا ببلجيكا في 2018".

وأضاف: "لكننا استقبلنا ركلة الجزاء هذه، وبعدها في المرات الأخيرة، يمكن أن نكون خطرين".

وتابع: "كنت أعلم أنني سأسجل في مباراة اليوم، جريزمان مرر لي كرة رائعة إنه رائع للفريق".

وأتم تصريحاته: "حاولنا أن نكون أقوياء في الهجمات المرتدة، بحثنا عن ذلك عقليًا، أنا فخور جدًا بهذا الفريق، وآمل أن نذهب إلى أبعد نقطة ممكنة".