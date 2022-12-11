الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جيرو: كنت أعلم أننى سأسجل فى شباك إنجلترا

جيرو
جيرو

تحدث أوليفيه جيرو، نجم منتخب فرنسا، عقب قيادة الديوك للتأهل إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 عقب الفوز على إنجلترا.

وحقق منتخب فرنسا الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم 2022، ليضرب الديوك الفرنسية موعدا مع المغرب في نصف النهائي.

وقال جيرو، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "لقد عملنا بشكل جيد للغاية في الدفاع، هذه المباراة تذكرني قليلا ببلجيكا في 2018".

وأضاف: "لكننا استقبلنا ركلة الجزاء هذه، وبعدها في المرات الأخيرة، يمكن أن نكون خطرين".

وتابع: "كنت أعلم أنني سأسجل في مباراة اليوم، جريزمان مرر لي كرة رائعة إنه رائع للفريق".

وأتم تصريحاته: "حاولنا أن نكون أقوياء في الهجمات المرتدة، بحثنا عن ذلك عقليًا، أنا فخور جدًا بهذا الفريق، وآمل أن نذهب إلى أبعد نقطة ممكنة".

أوليفيه جيرو مونديال قطر كأس العالم 2022 مباراة فرنسا وإنجلترا مونديال قطر 2022

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