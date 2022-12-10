الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صندوق النقد والبنك الدولي يشاركان في سلسلة الحوار البرلماني حول النقود الرقمية

البنك الدولي
البنك الدولي

تشارك كل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يوم 14 ديسمبر الجاري، في سلسلة الحوار البرلماني حول النقود الرقمية والعملات المشفرة ومستقبل التمويل.

من المقرر أن يعقد هذا الحدث على خلفية الاستخدام المتزايد للأموال الرقمية والعملات المشفرة وتقنيات التمويل المبتكرة التي لا تعد ولا تحصى، والتي تشكل جميعها فرصًا وتحديات على الناس والحكومات والبنوك المركزية، مع السياسة العامة الرئيسية والآثار التنظيمية.

وأضاف البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن التطورات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية تعزز الشمول المالي من خلال التقنيات الرقمية والعملات، ويمكن هذا أن يساعد في الحد من الفقر وزيادة الرخاء، ويجب أن يكون تطويرها مصحوبًا بمجموعة واسعة من التدابير التشريعية والسياسات العامة التي تهدف إلى حماية الناس وخلق الوعي حول الفوائد والمخاطر الكامنة.

وأوضح البنك الدولي، أن إدخال العملات الرقمية يتطلب توازنًا دقيقًا بين التطورات على جبهة التصميم وعلى جبهة السياسة، ويتطلب أيضًا الحصول على التصميم الصحيح الوقت والموارد والتعلم المستمر من التجربة، بما في ذلك الخبرات المشتركة عبر البلدان، تتضمن جوانب السياسة تطوير أطر قانونية ولوائح وقانون قضائي جديدة.

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