السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

القارئ الطفل «حمزة» يبهر جمهور «آخر النهار» بجمال صوته

جريدة الدستور

استضاف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، القارئ الطفل حمزة الهنداوي، عمره 12 عامًا، ووالده محمد عاطف، للحديث حول موهبة حمزة.

وقال حمزة، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إنه يحب قراءة القرآن، وكان يحفظ القرآن في الصغر بشكل متقطع، ولكنه بدأ منذ عام في الحفظ بشكل منتظم، وأمله حفظ القرآن، وأن يكون قارئًا في إذاعة القرآن الكريم.

وقدم خلال الحلقة قراءة لآيات من الذكر الحكيم، وأبهر الجميع بأدائه الراقي، وبصوته العذب.

وفي المقابل، تحدث محمد عاطف الهنداوي، والد الطفل حمزة، عن موهبة نجله في القراءة، متابعًا: "لاحظت أن صوته جميل في القراءة، ورغم أنه كان في التعليم العام بعدة سنوات، إلا أنه فضل الفترة الأخيرة إلى التحويل للدراسة في التعليم الأزهري".

وعن حفظ نجله القرآن، قال: "حمزة كان بيحفظ ولكن بشكل متقطع، ولكن منذ عام ساعدته على تعلم القرآن على يد الشيخ محمد وهو نيجيري يدرس في الأزهر، ولكن بسبب تحضيره للماجستير، اعتذر ورشح لنا الشيخ إبراهيم لكي يعلم نجلي".

ولفت إلى أن ابنه يحب سماع القارئ علي شميس وعبدالفتاح الطاروطي، ومحمد خليل الحصري، منوهًا بأنه يحلم بأن يكمل ابنه حفظ القرآن وبعدها يتعلم المقامات والقراءات.

القارئ الطفل حمزة الهنداوي حمزة الهنداوي محمد الباز اخر النهار عبدالفتاح الطاروطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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