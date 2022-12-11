حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية الأحد 11 ديسمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر، لمواليد الأبراج المائية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنيًا: يومًا واعدًا مهنيًا وبانتظارك أفكار بنّاءة قد تدفعك إلى التخطيط للقيام بمشروع مهم تعلق عليه آمالًا كبارًا.

عاطفيًا: حماسة الشريك لإرضائك تفاجئك وتنعكس إيجابًا على العلاقة بينكما وتوضيح الرؤية.

صحيًا: لا تغامر بصحتك من أجل ساعات عمل إضافية تفقدك عافيتك وتنال من طاقتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنيًا: تعيش هذا اليوم تقدّمًا معنويًا قويًا وتتحسن إحدى العلاقات الشخصية وتحسم أمرك إيجابًا وتكسب معركة جديدة خضتها بشراسة.

عاطفيًا: فرحة كبيرة وانسجام غير متوقع بسبب موقفك من دعم مشروع طرحه عليك الشريك.

صحيًا: تحتاج إلى الهدوء بعيدًا عن الضغوط العملية والمهنية لكي تستعيد عافيتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنيًا: مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، وتنال مقابل ذلك التهنئة والتبريكات من جميع الزملاء.

عاطفيًا: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم، لكنه يحاول أن يزرع الأمل فيك لأنه يعلم طريقة تفكيرك وكيفية التعامل معك في مثل هذه الحالات.

صحيًا: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك.

صفات أصحاب الأبراج المائية:

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.