سعيد علي: الركراكي قال «لما لا نفوز بكأس العالم».. وكيروش «هذه إمكانياتكم»

قال الناقد الرياضي سعيد علي، وموفد جريدة الدستور لدى الدوحة، إن العاصمة القطرية الدوحة الآن لا نستطيع تفرقتها عن أي مدينة مغربية، لأن الفرحة بوصول المنتخب المغربي للدور قبل النهائي بكأس العالم عارمة في الشوارع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الدوحة تكتسي بفرحة مغربية وعربية، موضحًا أن العرب يحتفلون بالإنجاز التاريخي الذي حققه والمغرب، والشرطة في الدوحة تعمل بحالة طوارئ لأن الأعداد كبيرة جدا، والجميع يعي حجم الإنجاز الذي حققه نجوم المنتخب المغربي.

وتابع: "كل العرب يشعرون بانتصار المغرب، وأن الانصار ليس مغربي فقط، ولكنه عربي أيضًا"، منوها أن العرب الآن اقوياء وقهروا أسطورة رونالدو وكل التوقعات وقدموا بطولة استثنائية.

وعن الفرق بين منتخب المغرب ومصر، قال: "مدربهم وليد الركراكي قال لما لا نفوز بكأس العالم، ونحن العرب قادرون، أما كيروش مدرب منتخب مصر قال هذه إمكانياتكم".

ولفت سعيد علي، إلى أن الإيمان هو السر في تحقيق الإنجاز، متابعا: "إذا اردنا أن نستفيد من تجربة المغرب علينا أن نؤمن ونخطط، وفوز المغرب يستدعينا لمساءلة القائمين على الكرة المصرية".