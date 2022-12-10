ماجد الشجعى: «اليوم نهاية أسطورة كريستيانو.. والمغرب يحقق المستحيل»

المغرب يفتخر اليوم بالتواجد والتشجيع العربي، وبفضل هذا الدعم العربي استطاع المغرب الفوز على البرتغال اليوم، ما يحدث اليوم سيكتب في التاريخ.

المغرب يحقق الأرقام القياسية

قال ماجد الشجعي، الناقد الرياضي، إن لا أحد كان يتوقع في الشارع العربي أن يصل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم على الإطلاق، ولكن استطاع المنتخب المغربي تحطيم الأرقام القياسية وهزم كافة التوقعات العربية والعالمية، معبرًا: "اليوم نهاية أسطورة كريستيانو".

وأكد الشجعي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المنتخب المغربي مترابط الصفوف ويسير على تعليمات مدربه بصورة مشرفة، ولهذا ليس بعيدًا فوز المنتخب المغربي في النصف نهائي لكأس العالم.

كل الأماني ممكنة

وتابع: "كل الأماني ممكنة، والمغرب واجه الكثير من المنتخبات العالمية القوية، المغرب بإرادة اللاعبين وتمكن المدرب وتصفيق العالم العربي يستطيع تحقيق المستحيل".