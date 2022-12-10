السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هانى شاكر عن تأهل المغرب لنصف نهائى كأس العالم: «مبروك لكل العرب»

هاني شاكر
هاني شاكر

حرص النجم هاني شاكر على تهنئة المنتخب المغربي لكرة القدم بعد الفوز على المنتخب البرتغالي في منافسة ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 وتأهلهم لدور النصف النهائي.

ونشر النجم هاني شاكر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” صورة للاعبي منتخب المغرب وعلق عليها قائلًا: “مبرووووك لكل العرب وصول منتخب المغرب اللي مشرف الكرة العربية لقبل النهائي في كأس العالم”.

 

 

وانتصر منتخب المغرب على نظيره البرتغال بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت في إطار لقاءات ربع نهائي كأس العالم 2022.

وسيضرب منتخب المغرب في نصف النهائي موعدًا مع الفائز من مواجهة فرنسا وإنجلترا اليوم.

النجم هاني شاكر المنتخب المغربي كأس العالم ربع نهائي كأس العالم ربع نهائي كأس العالم 2022

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