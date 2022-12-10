«ديما مغرب».. أسود الأطلس تطيح بالبرتغال وتواصل الحلم إلى نصف النهائى

انتصر منتخب المغرب على نظيره البرتغال بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت في إطار لقاءات ربع نهائي كأس العالم 2022.

وسيضرب منتخب المغرب في نصف النهائي موعدًا مع الفائز من مواجهة فرنسا وإنجلترا اليوم.

الشوط الأول

جواو فيليكس بدأ خطورة البرتغال مبكرًا في الدقيقة 4 برأسية قوية، تصدى لها ياسين بونو حارس مرمى المغرب، ورد عليه يوسف النصيري في الدقيقة 6 برأسية علت مرمى دييجو كوستا.

وفي الدقيقة 17 سدد حكيم زياش كرة خارج منطقة الجزاء مرت بجوار كوستا، وفي الدقيقة 25 كرر من جديد النصيري رأسية مرت بقليل من مرمى كوستا.

وبالدقيقة 30 عاد جواو فيليكس وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بدفاعات المغرب وعلت مرمى بونو، ورد المغرب بهجمة بتسديدة عن طريق أملاح علت مرمى كوستا.

وفي الدقيقة 42 منح النصيري المغرب التقدم بهدف من رأسية رائعة بعد عرضية يحى عطة الله بعدما ارتقى الأول فوق كوستا ووضعها في المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط كاد برونو فيرنانديز يباغت بونو بكرة عرضية، اصطدمت بعارضة الحارس المغربي وخرجت إلى ركلة مرمى.



الشوط الثاني

بدأ منتخب المغرب خطورته مبكرًا في الدقيقة 49 بعدما أرسل زياش ركلة حرة، على رأس الياميق التي مرت رأسيته بقليل بجوار مرمى كوستا.

وفي الدقيقة 55 سدد أوناحي كرة داخل منطقة الجزاء فوق مرمى كوستا، قبل أن يسدد برونو فيرنانديز تسديدة صاروخية في الدقيقة 63 علت مرمى بونو بقليل.

وتعملق بونو في الدقيقة 82 أمام تسديدة صاروخية من جواو فيليكس وأبعدها إلى ركلة ركنية، وبالدقيقة الأخيرة تألق بونو من جديدة أمام انفراد كريستيانو رونالدو.

وفي الدقيقة الثانية من وقت بدل الضائع طرد حكم اللقاء وليد شديره بعد تدخل عنيف على جواو فيليكس، ثم أضاع زكريا بوخلال انفرادا تاما بكوستا بطريقة غريبة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل ضائع.