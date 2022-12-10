السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

يفتتح رئاسيا خلال أسابيع.. مدبولي يتفقد مشروع المجمع الطبي الجديد بالسويس

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشروع المجمع الطبي الجديد بالسويس، والمزمع افتتاحه رئاسيا قبل نهاية العام.

واستمع رئيس الوزراء لشرح واف من وزير الصحة والسكان حول مشروع المجمع الطبي الجديد بالسويس.

كما تفقد مشروع التطوير العمراني بعمارات حي فيصل بالسويس بواقع ١٢٥ عمارة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية مشروعات تطوير العمران في تحسين جودة الحياة لأبناء محافظة السويس وتطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء، ضمن زيارته اليوم إلى محافظة السويس، منطقة مساكن ناصر بالملاحة، أحد مشروعات التطوير العمراني القائم التي تشهدها المحافظة، ضمن مشروع متكامل للتطوير الشامل للمناطق القديمة بمدينة السويس، والذي لا يقتصر على تطوير العمران القائم إنشائياً، بل وتنفيذ محال تجارية حضارية لتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة.

واستمع مدبولي إلى شرح حول أعمال التطوير بمنطقة مساكن ناصر بالملاحة، حيث أوضحت رئيس حي السويس المهندسة فاتن عبد الغنى، أن المنطقة تقع بنطاق حي السويس، وتضم 17 عمارة سكنية على مسطح 30 ألف م٢، حيث شملت أعمال التطوير تنفيذ دهان الواجهات، وتغيير وسائل الصرف الصحى، وتغيير وسائل تغذية المياه، وتطوير وتجميل وزراعة مسطحات خضراء.

وشدد مدبولي على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات القائمة، حيث أكد محافظ السويس عبد المجيد صقر، أنه تم التأكد من ذلك من قبل جميع الجهات المعنية والمختصة.

ووجه رئيس الوزراء، بأهمية المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والترميمات بالمساكن.

والتقى رئيس الوزراء رجلا مسنا، خلال جولته لتفقد أعمال التطوير، حيث توجه بالشكر مثنياً على أعمال التطوير، التي تمت في المساكن بالمنطقة، وطلب تطوير السلالم الخاصة بالعمارة التي يقطنها، ووجه رئيس الوزراء بالاهتمام بمسألة سلالم كافة العمارات بالمنطقة لمراعاة كبار السن، وطلب المُسن التقاط صورة مع رئيس الوزراء الذي رحب بذلك.

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