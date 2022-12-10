الصين تواصل تخفيف قيود مكافحة كورونا وسط مخاوف من زيادة الإصابات

قالت الصين اليوم السبت، إنها ستتوقف عن فحص كوفيد-19 لسائقي الشاحنات وأطقم السفن الناقلة للبضائع محليًا، مما يزيل مشكلة رئيسية لشبكة سلسلة التوريد الخاصة بها بينما تتسارع وتيرة تخلي البلاد عن سياسية صفر كوفيد.

وسعت الصين خلال الأيام الماضية نحو إعادة الانفتاح الاقتصادي، مما أدى إلى تخفيف عناصر رئيسية من سياسة صفر كوفيد، في تحول لاقى ترحيبا واسعا لكنه الآن يثير المخاوف من تفشي العدوى والتسبب في مزيد من الاضطرابات.

وبعد ثلاث سنوات من ظهور فيروس كورونا في وسط الصين، يحرص المواطنون على أن تبدأ بكين في التوافق مع باقي دول العالم التي انفتحت إلى حد كبير في محاولة للتعايش مع كوفيد. وبعد احتجاجات واسعة النطاق، غيرت السلطات مسارها، مما أثار الخوف في بلد ينخفض فيه نسبيا عدد من تلقوا التطعيمات.

وفي وقت سابق من هذا العام، ووسط عمليات إغلاق جماعية، تعرضت أجزاء كثيرة من شبكة سلسلة التوريد في الصين للفوضى بسبب متطلبات بإثبات المشاركين في نقل البضائع عدم إصابتهم بكوفيد، وخصوصا عند نقاط التفتيش.

وذكرت السلطات أن إزالة هذه القيود تهدف بشكل خاص إلى ضمان الإمداد السلس للأدوية ومواد مثل تلك المستخدمة في الكشف عن الإصابة بكوفيد.

وقالت وزارة النقل الصينية في إشعار "يجب عدم ادخار أي جهد لضمان التسليم السلس للإمدادات الطبية".

وتشكلت طوابير طويلة أمام الصيدليات في العديد من المدن الصينية لشراء أدوية السعال والإنفلونزا والكمامات، في حين حذرت الهيئة الحكومية المعنية بتنظيم السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع من التلاعب في أسعار منتجات مكافحة كوفيد.

وقالت مصادر في اثنتين من شركات صناعة السيارات الغربية، لديهما مصانع في الصين، لرويترز أمس الجمعة إنهما تتابعان الوضع ميدانيا عن كثب.

وعبر أحد المصادر عن قلقه من احتمال سرعة انتشار الفيروس مع تخفيف القيود، مما يزيد من احتمال مرض الموظفين وربما الإضرار بالإنتاج.

وقال مكتب التجارة في دونغقوان إن 92 ممثلا من 52 شركة في المدينة تقدموا بطلبات للمشاركة في معرض تجاري في الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر. وأضاف المكتب في بيان أن الحكومة ترتب أيضا رحلات إلى معارض تجارية في أماكن منها هونج كونج واليابان والولايات المتحدة.

وقلصت الصين، التي تغلق حدودها أمام السفر الدولي وتقيّد السفر غير الضروري للمواطنين منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مدة الحجر الصحي إلى يومين للمسافرين الوافدين الشهر الماضي. ولم يُشر إشعار نُشر يوم الأربعاء إلى إجراءات السفر للخارج.

وسجلت الصين 13585 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، منها 3034 حالة ظهرت عليها أعراض و10551 حالة بدون أعراض.

ومَثَّل ذلك انخفاضًا من 16592 في اليوم السابق وتراجعا حادا من المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق هذا الشهر، غير أنه تم تقليل عدد الاختبارات المخصصة للكشف عن الإصابات.