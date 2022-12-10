السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تطلق أكبر مؤتمر في جراحة الوجه والفكين بالأقصر اليوم

صورة من الهيئة
صورة من الهيئة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، عن انطلاق المؤتمر العلمي الأول لجراحة الوجه والفكين، والمقرر انعقاده في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى انعقاد المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وبالتعاون مع الجمعية الدولية لجراحات الشفة الأرنبية Smile Train، وشركاء النجاح في مجال جراحة الوجه والفكين، وبمشاركة وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة بكلية الطب جامعة سوهاج، ونقابة أطباء الأقصر، وNile Clift Centre، وبحضور عدد من الخبراء الأجانب في تخصص جراحة الوجه والفكين.

وأضافت الهيئة أن المؤتمر سينعقد بحضور نخبة من الخبراء الأجانب تضم البروفيسور الدكتور روبرت مان، مدير برنامج كليفت ورئيس قسم الجراحة بمستشفى هيلين ديفوس للأطفال وأستاذ سريري مشارك جامعة ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، والبروفيسور الدكتور بيرسي روسيل بيري، مساعد جراحة التجميل في مستشفى إدجاردو بجمهورية بيرو، والأستاذ الدكتور ديفيد تشونغ، أستاذ مساعد جراحة الشفة الأرنبية بمستشفى الأطفال الملكي في ملبورن بأستراليا.

وتابعت أن المؤتمر يشارك به الأطباء من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والأطباء من مختلف الجامعات المصرية، وكذلك الأطباء من مختلف دول العالم أونلاين عن طريق الإنترنت، لافتة إلى أنه سيتضمن لعديد من ورش العمل المتخصصة لجراحات الوجه والفكين، وجراحات الشفة الأرنبية، إضافة إلى بث جراحات حي مباشرة من المستشفيات إلى قاعة المؤتمر للتدريب على كل ما هو جديد في جراحات الوجه والفكين، والطرق العلاجية المختلفة والتقنيات الجراحية الحديثة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا الحدث هو الأول من نوعه لإقامة مؤتمر لجراحة الوجه والفكين بالأقصر، لافتًا إلى أن الهام في هذا المؤتمر يتمثل في تدريب الأطباء على جراحات حية في مجال جراحة الوجه والفكين، مشيرًا إلى أن مشاركة خبراء أجانب في مثل هذه الفعالية الكبرى يساهم في تبادل الخبرات مع الخبراء من كافة جامعات العالم.

ونوه السبكي إلى ثراء المحتوى العلمي للمؤتمر، وتميز الجانب التطبيقي له لكونه يناقش تخصص دقيق وهو جراحة الوجه والفكين، ومشيرًا إلى استحداث هذا التخصص ولأول مرة داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لتوفير مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين داخل نطاق محافظاتهم دون تحمل مشقة أو عناء السفر، ومؤكدًا أن مستشفيات الهيئة مجهزة على أعلى مستوى وتمتلك من القدرات والكوادر البشرية ما يؤهلها لإجراء مثل هذه الجراحات بتقنيات جراحية ونسب نجاح عالمية.

هيئة الرعاية الصحية مؤتمر جراحات الوجه والفكين التأمين الصحي الشامل

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