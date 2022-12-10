السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

داكر عبداللاه: القطاع العقاري ملاذ آمن وفرصة مهيأة للاستثمار

داكر عبد اللاه
داكر عبد اللاه

كشف المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عن تحقيق طفرة كبيرة في مبيعات العقارات في مصر خلال الـ6 أشهر الماضية، باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار في ظل التغيرات التي تطرأ على سعر الدولار مقابل الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال عبداللاه، في تصريحات له اليوم، إن القطاع العقاري من القطاعات التي عليها طلب متزايد من قبل العملاء نتيجة للارتفاعات المتتالية لسعر العقارات في ظل ارتفاع الخامات ومستلزمات هذا القطاع وقلق الراغبين في الشراء من حدوث ارتفاعات أخرى في الأسعار، مؤكدا استمرار نمو قطاع العقارات خلال 2023.

القطاع العقاري أثبت أنه الملاذ الآمن في أي وقت والفرصة مهيأة لدخول مستثمرين أجانب

وأوضح داكر عبداللاه أن زيادة الطلب على شراء الذهب حاليا  كملاذ آمن وتوقعات ارتفاع الأسعار، أحدث توازنا بين زيادة الطلب على شراء الذهب و العقار، مؤكدا أن ارتفاع أسعار العقارات نتيجة لزيادة معدلات التضخم وزيادة سعر الدولار قد يؤدي إلى تراجع نسبي في مبيعات العقارات ولكن سرعان ما سيعاود العقار النمو من جديد.

وأكد أننا في مصر ما زلنا نحتاج إلى مزيد من إنشاء الوحدات العقارية والسكنية في ظل زيادة عدد السكان المستمرة، مؤكدا عدم تراجع نمو القطاع أو تعثره، والطلب المتزايد على شراء العقار يجعل هناك فرص كبيرة لجذب رؤس أموال عربية واجنبية للسوق المصري للاستثمار في هذا القطاع النشط الذي يحقق عوائد مرتفعة.

ونصح داكر عبد اللاه بضرورة الاستثمار في القطاع العقاري، مؤكدا أنه الملاذ الآمن طويل الأجل في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة  مؤخرا، كما أن هناك توقعات مستمرة في ظل الأجواء الحالية لمزيد من ارتفاع أسعار العقارت في مصر والعالم.

الملاذ الامن لفرصة لدخول مستثمرين أجانب

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

أسماء 10 مصابين إثر انقلاب «ميكروباص» فى بنى سويف

«زراعة البحيرة»: الانتهاء من حصر القمح والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

«صحة بنى سويف» تنهى استعداداتها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

انتهاء صلاة الجنازة على صلاح فضل ودفن جثمانه بمقابر العائلة بالقطامية

الداخلية تضبط 105 كيلو بانجو و15 كيلو هيروين بحوزة تجار مخدرات بدمياط

رئيس الوزراء يتفقد محطة صرف صحى الزراير الجديدة بالسويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة