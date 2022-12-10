السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أنشطة «التضامن» فى أسبوع.. انطلاق مسابقة الأم المثالية وتدريبات مشروع «الصحة للجميع»

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الأنشطة خلال الأسبوع الجاري يستعرضها «الدستور» في التقرير التالي:

الجمعة 7 ديسمبر 

«التضامن»: نسبة النساء في برنامج الدعم النقدي «تكافل» تصل لـ75%

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تواجه العنف والوصمة المجتمعية ضد الفتيات اليتيمات وخريجات دور الرعاية المؤسسية، حيث يوجد 516 دار رعاية للأيتام تضم حوالي 10 آلاف طفل/طفلة (80% منهم في محافظتي القاهرة والإسكندرية و20% تنتشر في باقي محافظات الجمهورية)، وذلك بناء على قاعدة معلومات تتضمن بيانات الأسر البديلة والتي وصلت إلى 12 ألف و400 طفل/طفلة.

https://www.dostor.org/4252516


الخميس 8 ديسمبر
«الهلال الأحمر» يعلن فتح باب التسجيل لتدريبات مشروع «الصحة للجميع»

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، فتح باب التسجيل للتدريبات المهنية الآتية: «تركيبات كهربائية - صيانة محمول - تكييف وتبريد»، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة وخدمات مشروع الصحة للجميع.
https://www.dostor.org/4251758


الأربعاء 7 ديسمبر

«التضامن» لذوى الإعاقة: تعاقدنا مع «فورى» لتحصيل رسوم التقييم الوظيفى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الانتهاء من الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة "فورى" لتحصيل رسوم التقييم الوظيفي وقدرها 50 جنيهًا لذوي الإعاقة من خلال ماكينات "فوري" المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخدام الكود رقم "8888" رسوم التقييم الوظيفى للخدمات المتكاملة، ليتمكن طالب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من سداد هذه الرسوم بسهولة ويسر. 

https://www.dostor.org/4251285


الثلاثاء 6 ديسمبر

وزيرة التضامن تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2023

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فتح باب التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر، ولمدة شهر، حيث يستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023 بمديريات التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات الجمهورية.

https://www.dostor.org/4249515


الإثنين 5 ديسمبر

التأمينات تواصل صرف المعاشات وتوضح إجراءات تحويل جهة الصرف
أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، أنه يجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش على أي جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات.
https://www.dostor.org/4248782

 

الأحد 4 ديسمبر
برنامج «فرصة» يطلق قافلة للتمكين الاقتصادي في القليوبية

أطلق برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي قافلة للتمكين الاقتصادي بمحافظة القليوبية تحت شعار "ابدأ وإحنا معاك"، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك في إطار سعي برنامج "فرصة" لتعزيز سبل التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج.
https://www.dostor.org/4247626


السبت 3 ديسمبر
«ضحكة مصر».. كيف تدعم الدولة «أصحاب الهمم» بـ5.2 مليار جنيه سنويًا؟

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، بقيادة الوزيرة نيفين القباج، تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن تقديم جميع أوجه المساعدة والرعاية لأصحاب الهمم، لتعزيز دمجهم فى المجتمع وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المتنوعة في جميع القطاعات بسهولة ويسر. 

https://www.dostor.org/4247283

الأسر البديلة أطفال كريمي النسب التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

سفير روسيا لدى واشنطن: لا دليل على تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة

بعد أن حملت منه سفاحا.. القبض على متهم باغتتصاب فتاة الباجور

حلمى بكر لشرين عبدالوهاب: الجمهور بيحاسب وعلى أد كرمه ممكن يبقى بخيل

تقرير: كرواتيا «صديقة ركلات الترجيح» تكرر إنجازًا تاريخيًا على التوالى

صنع الله إبراهيم: كان انضمامى لحركة «حدتو» نقطة تحول فى حياتى

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية السبت 10 ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية