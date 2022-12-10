أنشطة «التضامن» فى أسبوع.. انطلاق مسابقة الأم المثالية وتدريبات مشروع «الصحة للجميع»

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الأنشطة خلال الأسبوع الجاري يستعرضها «الدستور» في التقرير التالي:

الجمعة 7 ديسمبر

«التضامن»: نسبة النساء في برنامج الدعم النقدي «تكافل» تصل لـ75%

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تواجه العنف والوصمة المجتمعية ضد الفتيات اليتيمات وخريجات دور الرعاية المؤسسية، حيث يوجد 516 دار رعاية للأيتام تضم حوالي 10 آلاف طفل/طفلة (80% منهم في محافظتي القاهرة والإسكندرية و20% تنتشر في باقي محافظات الجمهورية)، وذلك بناء على قاعدة معلومات تتضمن بيانات الأسر البديلة والتي وصلت إلى 12 ألف و400 طفل/طفلة.

https://www.dostor.org/4252516



الخميس 8 ديسمبر

«الهلال الأحمر» يعلن فتح باب التسجيل لتدريبات مشروع «الصحة للجميع»

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، فتح باب التسجيل للتدريبات المهنية الآتية: «تركيبات كهربائية - صيانة محمول - تكييف وتبريد»، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة وخدمات مشروع الصحة للجميع.

https://www.dostor.org/4251758



الأربعاء 7 ديسمبر

«التضامن» لذوى الإعاقة: تعاقدنا مع «فورى» لتحصيل رسوم التقييم الوظيفى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الانتهاء من الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة "فورى" لتحصيل رسوم التقييم الوظيفي وقدرها 50 جنيهًا لذوي الإعاقة من خلال ماكينات "فوري" المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخدام الكود رقم "8888" رسوم التقييم الوظيفى للخدمات المتكاملة، ليتمكن طالب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من سداد هذه الرسوم بسهولة ويسر.

https://www.dostor.org/4251285



الثلاثاء 6 ديسمبر

وزيرة التضامن تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2023

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فتح باب التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر، ولمدة شهر، حيث يستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023 بمديريات التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات الجمهورية.

https://www.dostor.org/4249515



الإثنين 5 ديسمبر

التأمينات تواصل صرف المعاشات وتوضح إجراءات تحويل جهة الصرف

أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، أنه يجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش على أي جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات.

https://www.dostor.org/4248782

الأحد 4 ديسمبر

برنامج «فرصة» يطلق قافلة للتمكين الاقتصادي في القليوبية

أطلق برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي قافلة للتمكين الاقتصادي بمحافظة القليوبية تحت شعار "ابدأ وإحنا معاك"، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك في إطار سعي برنامج "فرصة" لتعزيز سبل التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج.

https://www.dostor.org/4247626



السبت 3 ديسمبر

«ضحكة مصر».. كيف تدعم الدولة «أصحاب الهمم» بـ5.2 مليار جنيه سنويًا؟

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، بقيادة الوزيرة نيفين القباج، تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن تقديم جميع أوجه المساعدة والرعاية لأصحاب الهمم، لتعزيز دمجهم فى المجتمع وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المتنوعة في جميع القطاعات بسهولة ويسر.

https://www.dostor.org/4247283