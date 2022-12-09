الأحد.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة أميرة طهيو- وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية، بعد غد الأحد 11 ديسمبر ولمدة 5 أيام، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تنظمها وزارة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة حنان أنور- وكيلة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للطب الوقائى، إن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 747 ألف طفل من المقيمين بالمحافظة وزائريها من المواطنين المصريين والعرب والأجانب، من عمر يوم واحد وحتى خمس سنوات، بهدف تعزيز ورفع المناعة المجتمعية لجميع الأطفال وحفاظا على مصر خالية تماما من مرض شلل الأطفال.

وأضافت أن الحملة تتم من خلال 2141 فريقا طبيا تضم ما يزيد على 5 آلاف فرد مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف بالمديرية والمناطق الطبية، علاوة على فرق الإشراف المركزية بوزارة الصحة، مشيرة إلى مشاركة إدارات الثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية وتنظيم الأسرة فى الحملة بهدف الوصول لجميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم.

وأوضحت "أنور" أن الحملة تجوب المنازل "من شقة لشقة" في جميع أنحاء المحافظة بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وأكدت وكيلة المديرية أن التطعيم مجانى وآمن تماما ويتم عن طريق طريق نقطتين بالفم من طعم "سابين" أحادي التكافؤ نمط 2، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية أثناء التطعيم.