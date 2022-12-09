الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأحد.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت الدكتورة أميرة طهيو- وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية، بعد غد الأحد 11 ديسمبر ولمدة 5 أيام، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تنظمها وزارة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة حنان أنور- وكيلة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للطب الوقائى، إن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 747 ألف طفل من المقيمين بالمحافظة وزائريها من المواطنين المصريين والعرب والأجانب، من عمر يوم واحد وحتى خمس سنوات، بهدف تعزيز ورفع المناعة المجتمعية لجميع الأطفال وحفاظا على مصر خالية تماما من مرض شلل الأطفال.

وأضافت أن الحملة تتم من خلال 2141 فريقا طبيا تضم ما يزيد على 5 آلاف فرد مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف بالمديرية والمناطق الطبية، علاوة على فرق الإشراف المركزية بوزارة الصحة، مشيرة إلى مشاركة إدارات الثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية وتنظيم الأسرة  فى الحملة بهدف الوصول لجميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم.

وأوضحت "أنور" أن الحملة تجوب المنازل "من شقة لشقة" في جميع أنحاء المحافظة بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وأكدت وكيلة المديرية أن التطعيم مجانى وآمن تماما ويتم عن طريق طريق نقطتين بالفم من طعم "سابين" أحادي التكافؤ نمط 2، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية أثناء التطعيم.

التطعيم ضد مرض شلل الأطفال 747 ألف طفل الإسكندرية 2141 فريق طبى صحة الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

مصادر: توقعات بتراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار خلال النصف الأول من 2023

القبض على نائبة رئيسة البرلمان الأوروبى فى بلجيكا على خلفية شبهات فساد

الداخلية تُكرم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيًا (فيديو)

مفاجأة حول قانون الإجراءات الضريبية.. الباز: «المسألة لها بعد دولى»

تحرير 52 مخالفة تموينية وغلق مصنعين بسبب الغش التجاري بالمنيا

الأحد.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية