الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

توقف عن القبلات ومشاركة طعامك مع الآخرين.. إجراءات الوقاية من جدري القرود

جدري القرود
جدري القرود

قال الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إن إعلان وزارة الصحة المصرية، عن رصد ثالث حالة إصابة بجدري القرود في مصر لا يدعو للقلق، لأنها الإصابة الثالثة في غضون 3 شهور، مؤكدًا أن جدري القرود ليس وباءً.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإصابة الأولى كان لشخص قادم من دولة أخرى، والإصابة الثانية لمصري مقيم في الخارج، مردفًا: "المرض ليس في مصر، لكنه قادم من الخارج".

وأكد أنه حتى في أكثر الدول انتشارًا، فإن جدري القرود ليس وباءً، وهو فيروس من ضمن عائلة فيروسات الجدري والجدري المائي، وعلى مستوى العالم لم يمثل وباء في يوم من الأيام.

ونوه أن المصاب بفيروس جدري القرود، يحتاج راحة في المنزل أو المستشفى، لمدة تتراوح بين 10 أيام لأسبوعين، مؤكدًا أن حالات الوفاة بسبب الفيروس نادرة.

كيفية الوقاية من جدري القرود 

ومن منطلق الوقاية خير من العلاج، أوضح أن إجراءات الوقاية من جدري القرود مثل الوقاية من كورونا، تتمثل في ارتداء كمامة في الأماكن المزدحمة، التباعد وعدم الاختلاط، وألا أشارك الآخرين في الطعام، والتوقف عن تبادل القبلات.

وأشار إلى أنه لوحظ أن غالبية المصابين به في أوروبا من المثليين، لأنه ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية غير السوية، وهي عادات غير موجودة في مجتمعنا.

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