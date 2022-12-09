الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صبحي لـ«المنسقين الإعلاميين»: دوركم مهم لتوعية الرأي العام بحجم الإنجاز في المشروعات القومية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تدشين صفحة رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، لوحدة المنسقين الإعلاميين ومسؤولي الربط الإلكتروني للمحافظات، خلال جلسة بالملتقى الرابع، المنعقد في المدينة الشبابية بشرم الشيخ، موجها الشكر لكل المنسقين الإعلاميين بالمحافظات على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

وأكد وزير الشباب عبر الفيديو كونفرانس مع وحدة المنسقين الإعلاميين، أهمية التحليل والرد السريع لأي أحداث أو قضايا وموضوعات تتعلق بمنظومة عمل الشباب والرياضة، والتواصل مع الجهة المسؤولة، داعياً إلى أهمية استمرار الوحدة بنفس الفاعلية والكفاءة، والقيام بدورها في توعية الرأي العام وتبني خطط إعلامية فاعلة لتغطية المشروعات القومية الكبرى، التي تنفذها مختلف قطاعات الدولة بتوجيهات من الحكومة والقيادة السياسية.

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وشدد وزير الشباب على ضرورة التسويق الإلكتروني الجيد للفعاليات من خلال الصفحة الرسمية لمديريات وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات، وتسليط الضوء عليها، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة والرد على الشائعات والأخبار المغلوطة بصورة تعتمد على المعلومات من أرض الواقع، واستعراض ما تحقق من إنجاز قطاعات الشباب والرياضة، واستخدام المواد المصورة وتوظيفها بالطريقة التي تزيد من حجم التفاعل معها.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإعلامي الال التواصل الاجتماع الجهود المبذولة الدكتور محمد فوزي

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