المترو: تشديد الرقابة على الإجراءات الاحترازية داخل الخطين الأول والثانى

قالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني للمترو إن هناك تعليمات مشددة بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامة خلال التواجد داخل محطات المترو، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الأمراض المعدية.

وأوضحت المصادر، أن هناك إعادة تشديد على ارتداء الكمامة قبل دخول محطات المترو في الخط الأول "المرج – حلوان"، والخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب"، كما أن هناك تعليمات مشددة بضرورة الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في الخط الأول والثاني للمترو من خلال تعقيم كافة صالات حجز التذاكر إلى جانب ذلك القيام بتعقيم ماكينات التذاكر، وكذلك تعقيم القطارات بالكامل.

وكانت قد أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، عن قيام مجلس إدارة جمعية الإسكان للعاملين بالمترو برئاسة أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمي ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة والمحاسب محمد عبدالمطلب، مدير عام الشئون المالية ونائب رئيس الجمعية والمحاسب أشرف طاحون مدير عام تنفيذي وأمين صندوق الجمعية، والمحاسب شبل ماضى سكرتير الجمعية، بزيارة ميدانية لتفقد مشروع "لؤلؤة بدر 2" للعاملين بالمترو بمساحة أرض 2.25 فدان "9645 مترا تقريبًا"، والمقرر إقامة 5 عمائر سكنية بها، بواقع 6 طوابق مقسمة إلى جراج للسيارات أسفل كل عمارة و2 أسانسير و4 شقق فى كل دور.