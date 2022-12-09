الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المترو: تشديد الرقابة على الإجراءات الاحترازية داخل الخطين الأول والثانى

المترو
المترو

قالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني للمترو إن هناك تعليمات مشددة بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامة خلال التواجد داخل محطات المترو، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الأمراض المعدية.

وأوضحت المصادر، أن هناك إعادة تشديد على ارتداء الكمامة قبل دخول محطات المترو في الخط الأول "المرج – حلوان"، والخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب"، كما أن هناك تعليمات مشددة بضرورة الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في الخط الأول والثاني للمترو من خلال تعقيم كافة صالات حجز التذاكر إلى جانب ذلك القيام بتعقيم ماكينات التذاكر، وكذلك تعقيم القطارات بالكامل.

وكانت قد أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، عن قيام مجلس إدارة جمعية الإسكان للعاملين بالمترو برئاسة أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمي ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة والمحاسب محمد عبدالمطلب، مدير عام الشئون المالية ونائب رئيس الجمعية والمحاسب أشرف طاحون مدير عام تنفيذي وأمين صندوق الجمعية، والمحاسب شبل ماضى سكرتير الجمعية، بزيارة ميدانية لتفقد مشروع "لؤلؤة بدر 2" للعاملين بالمترو بمساحة أرض 2.25 فدان "9645 مترا تقريبًا"، والمقرر إقامة 5 عمائر سكنية بها، بواقع 6 طوابق مقسمة إلى جراج للسيارات أسفل كل عمارة و2 أسانسير و4 شقق فى كل دور.

المترو تشديد الرقابة على الإجراءات الاحترازية داخل الخطين الأول والثاني الخطين الأول والثاني تشديد الرقابة على الإجراءات الاحترازية الاحترازية الخطين الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

المترو: تشديد الرقابة على الإجراءات الاحترازية داخل الخطين الأول والثانى

بالدموع والزغاريد.. تشييع جثمان الفنانة التونسية فايزة المحرصى «صور»

متأثراً بجراحه.. ارتفاع عدد وفيات حادث السويس السخنة لحالتي وفاة

إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بترعة بالدقهلية

محافظ أسوان يتفقد مستشفيات الرمد والمسلة للحميات

بحضور رئيس الأوبرا.. احتفالية تجديد مقر نقابة المهن الموسيقية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله