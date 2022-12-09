ما هي أسعار رحلات العمرة ديسمبر 2022؟

أسعار رحلات العمرة ديسمبر 2022، ضمن الموضوعات التي ارتفعت عمليات البحث عنها وشغلت تفكير العديد من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخدامًا “جوجل” من قبل المواطنين لمعرفة أسعار رحلات العمرة في ديسمبر 2022.

وانطلقت أولى رحلات مصر للطيران في موسم العمرة الحالى للعام الهجري 1444، بداية من شهر أكتوبر الماضي، لترتفع عمليات البحث حول أسعار رحلات العمرة ديسمبر 2022.

“الدستور” يرصد في السطور التالية التفاصيل الكاملة..

أسعار رحلات العمرة ديسمبر 2022

أسعار رحلات العمرة 2022 من المواضيع التي تشغل المواطن المصري ويبحث عنها من خلال محرك البحث "جوجل"، وإليكم تفاصيل الأسعار:

أسعار رحلات العمرة 2022.. الشريحة 1

33 ألف جنيه لمدة 10 أيام «بغرفة رباعية» شاملة تذاكر الطيران.

35 ألف جنيه لمدة 10 أيام «بغرفة ثلاثية» شاملة تذاكر الطيران.

38 ألف جنيه لمدة 10 أيام «بغرفة ثنائية» شاملة تذاكر الطيران.

أسعار رحلات العمرة 2022.. الشريحة الثانية

25 ألف جنيه لمدة 10 أيام «بغرفة رباعية» شاملة تذاكر الطيران.

28 ألف جنيه لمدة 10 أيام «بغرفة ثلاثية» شاملة تذاكر الطيران.

29 ألف جنيه لمدة 10 أيام «بغرفة ثنائي» شاملة تذاكر الطيران.

أسعار رحلات العمرة 2022.. الشريحة الثالثة

- 23.300 ألف جنيه لمدة 15 يوما بغرفة رباعية شاملة تذاكر الطيران.

- 24.600 ألف جنيه لمدة 15 يوما بغرفة ثلاثية شاملة تذاكر الطيران.

- 25.400 ألف جنيه لمدة 15 يوما بغرفة ثنائية شاملة تذاكر الطيران.

واعتمد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1444، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.