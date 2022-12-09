الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 مصابين في حادث تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

ارشيفية
ارشيفية

وقع تصادم دراجتين ناريتين بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، أسفر عن إصابة 3 مواطنين بإصابات متفرقة.

البداية بتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام كوبري السوق بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر، أسفر عن إصابة 3 شباب بإصابات مختلفة.

قام مرفق هيئة الإسعاف بدفع بسيارتين إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كلا من شاب، 18 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، شاب، 21 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالوجه طوله حوالي 5 سم، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، شاب، مصابًا بجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر في القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

تصادم مواطنين إصابات متفرقة اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف

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