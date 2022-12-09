الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون مصر الرقمية

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي ستعقد غدًا الأحد ولمدة ثلاثة أيام، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "إنشاء صندوق مصر الرقمية".

يعد مشروع قانون صندوق مصر الرقمية أحد التشريعات الهامة فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى، لاسيما ما أسفر عنه الواقع العملى من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار فى تنفيذ مشروعاته، والذي يعد من محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمي، وحمـاية آلياته واستدامتها سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية باعتبارها إحدى الآليات التي تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهو ما يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التى تواجه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها، مؤكدة أن إنشاء صندوق "مصر الرقميـة" لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزينة الدولة.

علي جانب آخر قالت وكالة "إيكوفين" الدولية للدراسات الاقتصادية في القارة الإفريقية، إن مصر تنتج عددا كبيرا من القوة العاملة المتنوعة المؤهلة للعمل في مجال الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات و80٪ من شبابها الخريجين يجيدون اللغات.

وسلط التقرير الضوء على توقيع الحكومة المصرية عددا من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و29 شركة عالمية، لفتح مقرات لها في مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إنشاء صندوق مصر الرقمية النمو الاقتصادي القوة العاملة التحول الرقمي التعليم والبحث العلمي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ صناعة تكنولوجيا المعلومات

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