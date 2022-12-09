«زووم إفريقيا» فى معايشة داخل فرح نوبى على «cbc» غدًا

تقدم الإعلامية سالي عاطف حلقة جديدة من برنامج "زووم إفريقيا" على قناة CBC، غدًا السبت، تتضمن لقاءات مع مستثمرين من الكاميرون، وتقرير عن الأفراح النوبية وعاداتها.

تجرى سالى عاطف لقاءً مع سيدات أعمال من دولة الكاميرون، للحديث عن فرص الاستثمار والتعاون مع الشركات المصرية، وطبيعة العلاقات مع مصر، بحضور سفير الكاميرون بالقاهرة الدكتور محمدو لبرنغ.

عن عادات وتقاليد إفريقيا الغريبة، يستعرض البرنامج تقريرًا عن شعب التوركانا والذى يطلق عليهم "الرعاة الرحل" وعاداتهم تجاه أطفالهم من خلال وضع خرزة زرقاء، لمنعهم من الموت، كما أن تجارة العاج من أبرز المهن لديهم وتعتبر مصدر ثروة لديهم.

حول الأفراح النوبية وجمالها، يجرى البرنامج معايشة داخل فرح نوبى، لتسليط الضوء على عاداتهم وتقاليدهم وأزيائهم الشهيرة، بحضور فرق غنائية من النوبة قدمت فقرات غنائية غاية فى الروعة.

كما تجرى سالى عاطف لقاءً مع فرانسيس كوال، مدير أكاديمية جنوب السودان لكرة القدم، إذ يكشف عن حكاية الأكاديمية لتدريب الأفارقة فى مصر من الشباب والنساء والأطفال، وتأهيلهم كى يصبحوا لاعبين محترفين.

يذكر أن برنامج "زووم إفريقيا" يذاع كل يوم سبت فى تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة CBC.