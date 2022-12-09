جاريدو الضحية الأولى من الأجانب والسادسة بين المدربين هذا الموسم

لم يكن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني "المعزول" عن تدريب الإسماعيلي أول ضحايا المدربين هذا الموسم ولن يكون أخرهم، فقد سبقه كل من علاء عبد العال وربيع ياسين وخالد جلال وإيهاب جلال وسيلحق به أخرون خلال الأسابيع المقبلة لكنه كان أول الضحايا من المدربين الأجانب هذا الموسم.

رياح التغيير بدأت مبكرا وبالتحديد عقب إنتهاء الأسبوع الثالث، حيث رحل ربيع ياسين عن أسوان وعلاء عبد العال عن طلائع الجيش، والغريب أن رحيل عبد العال جاء بعد أن جمع الفريق 4 نقاط من أول ثلاث مباريات بالفوز على إنبي والتعادل مع الداخلية والهزيمة أمام الاتحاد السكندري، أما ربيع ياسين فقد رحل بعد أن خسر أسوان أول ثلاث مباريات أمام الاتحاد والأهلي وغزل المحلة بنتيجة واحدة صفر – 1.

وبعد الأسبوع الخامس رحل خالد جلال عن البنك الأهلي وإيهاب جلال عن المصري، وجاء رحيل خالد جلال بعدما قاد فريق البنك الأهلي في 6 مباريات منها خمس مباريات في الدوري ومباراة واحدة في كأس مصر ولم يحقق سوى فوزا واحدا على سيراميكا كليوباترا وتعادلين مع فاركو وسموحة وثلاث هزائم أمام بيراميدز وإنبي في الدوري وأمام بيراميدز في كأس مصر .

في المقابل قاد إيهاب جلال المصري في 5 مباريات منها أربع مباريات في الدوري ومباراة واحدة في كأس مصر ولم يحقق سوى فوزا واحدا على انبي وتعادلين مع بيراميدز والزمالك وهزيمتين أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري وأمام الزمالك في كأس مصر.

خوان كارلوس جاريدو سادس ضحايا المدربين قاد الإسماعيلي في خمس مباريات لم يحقق فيها أى فوز وتعادل مرتين مع فاركو وسيراميكا كليوباترا وخسر ثلاث مرات أمام الأهلي وغزل المحلة وسموحة ويحتل المركز السادس عشر في جدول الدوري.