الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جاريدو الضحية الأولى من الأجانب والسادسة بين المدربين هذا الموسم

خوان كارلوس جاريدو
خوان كارلوس جاريدو

لم يكن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني "المعزول" عن تدريب الإسماعيلي أول ضحايا المدربين هذا الموسم ولن يكون أخرهم، فقد سبقه كل من علاء عبد العال وربيع ياسين وخالد جلال وإيهاب جلال وسيلحق به أخرون خلال الأسابيع المقبلة لكنه كان أول الضحايا من المدربين الأجانب هذا الموسم.

رياح التغيير بدأت مبكرا وبالتحديد عقب إنتهاء الأسبوع الثالث، حيث رحل ربيع ياسين عن أسوان وعلاء عبد العال عن طلائع الجيش، والغريب أن رحيل عبد العال جاء بعد أن جمع الفريق 4 نقاط من أول ثلاث مباريات بالفوز على إنبي والتعادل مع الداخلية والهزيمة أمام الاتحاد السكندري، أما ربيع ياسين فقد رحل بعد أن خسر أسوان أول ثلاث مباريات أمام الاتحاد والأهلي وغزل المحلة بنتيجة واحدة صفر – 1.

وبعد الأسبوع الخامس رحل خالد جلال عن البنك الأهلي وإيهاب جلال عن المصري، وجاء رحيل خالد جلال بعدما قاد فريق البنك الأهلي في 6 مباريات منها خمس مباريات في الدوري ومباراة واحدة في كأس مصر ولم يحقق سوى فوزا واحدا على سيراميكا كليوباترا وتعادلين مع فاركو وسموحة وثلاث هزائم أمام بيراميدز وإنبي في الدوري وأمام بيراميدز في كأس مصر .

في المقابل قاد إيهاب جلال المصري في 5 مباريات منها أربع مباريات في الدوري ومباراة واحدة في كأس مصر ولم يحقق سوى فوزا واحدا على انبي وتعادلين مع بيراميدز والزمالك وهزيمتين أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري وأمام الزمالك في كأس مصر.

خوان كارلوس جاريدو سادس ضحايا المدربين قاد الإسماعيلي في خمس مباريات لم يحقق فيها أى فوز وتعادل مرتين مع فاركو وسيراميكا كليوباترا وخسر ثلاث مرات أمام الأهلي وغزل المحلة وسموحة ويحتل المركز السادس عشر في جدول الدوري.

الدورى المصرى الإسباني خوان كارلوس جاريدو ربيع ياسين علاء عبد العال خالد جلال يهاب جلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

«المالية» تنفى التصريحات المنسوبة للوزير حول الجنيه

حتى آخر العام.. مبادرة «كلنا واحد» تواصل فعالياتها بجميع أنحاء الجمهورية

«شعبة الاتصالات»: إعفاء مكونات تصنيع الهواتف من رسم التنمية يزيد الاستثمارات

عمرو دياب يظهر فى أحدث إعلاناته برفقة ابنه عبدالله

محافظ الغربية يتابع انطلاق قوافل «ستر وعافية» لخدمة أهالي كفر حجازي بالمحلة

رئيس «اقتصادية قناة السويس» يشارك فى منتدى «طرق الأبواب» المصرى– الفرنسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله