الجمعة 09 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ولي العهد السعودى: بحثنا إنشاء منطقة تجارة حرة خليجية صينية

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن القمة الخليجية- الصينية والمنعقدة في الرياض، تأتي في ظل تحديات وظروف استثنائية تحتم التعاون، معرباً عن التطلع للتعاون مع الصين في مختلف المجالات ونقله لآفاق أرحب.

وأشاد «بن سلمان» بما وصلت إليه الصين واصفاً إياه بقصة نجاح، كما أكد أنه تم بحث إنشاء منطقة تجارة حرة خليجية صينية، وأنه يتم استكشاف فرص التعاون مع الصين في مجالات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.

وكان وقع ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و‬⁩رئيس الصين مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.

شملت الاتفاقيات كلا من خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة الهيدروجينية، واتفاقية للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

وأيضاً مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية، وخطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان.

وكان الرئيس الصينى شي جين بينج قد وصل إلى الرياض، مساء الأربعاء، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية؛ بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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