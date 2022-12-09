الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أئمة الجزائر: الأزهر منارة العلم الوسطى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية اليوم الجمعة، زيارة للجامع الأزهر الشريف لعدد ١٩عالمًا من أئمة ووكلاء وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر، حيث رافقهم خلال الجولة الدكتور أشرف فهمي، مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف المصرية، والشيخ هيثم رمضان، المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.

جاء ذلك في إطار الدور الريادي لمصر، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وعلى هامش فعاليات الدورة العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة.

وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى شرح تفصيلي لتاريخ الجامع الأزهر الشريف، ودوره في نشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المستنير، كما أعرب ضيوف مصر عن سعادتهم البالغة بالحفاوة والترحاب، مؤكدين أنهما يليقان بمكانة مصر العظيمة وأخلاق أهلها الكريمة، وأن ذلك من الدلائل الواضحة على عمق العلاقة بين الدولتين الشقيقتين.

وفي ختام الجولة، أعرب الوفد عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة للأماكن الطيبة والمحببة إلى نفوسهم، مؤكدين أن الأزهر منارة العلم الوسطي، معربين عن انبهارهم بما حققته وزارة الأوقاف المصرية من إنجازات في مجال التأليف والترجمة والنشر بما يخدم التراث الإسلامي ويرعى الفكر الوسطي المستنير، مقدمين الشكر والتقدير لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على هذه الدورة المتميزة وهذا البرنامج الرائع، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

الجامع الأزهر منارة العلم الوسطي أكاديمية الأوقاف الدولية وزارة الأوقاف وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجامع الأزهر الشريف

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