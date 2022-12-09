الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقاطعة ألبرتا الكندية تقرّ مشروع قانون يسمح لها بعدم الالتزام بقوانين أوتاوا

كندا
كندا

أقرّت مقاطعة ألبرتا الكندية، الخميس، مشروع قانون يسمح لحكومتها، التي ترأسها منذ فترة قصيرة محافظة متشددة، بتجاهل القوانين الفيدرالية التي تعتبرها ضارة، مثل تدابير الحد من انبعاثات الغازات في قطاعها النفطي.

ويفتح التصويت على «قانون السيادة» المثير للجدل مجالًا لفترة جديدة من التوتر بين هذه المقاطعة بغرب كندا، وهي المنتجة الرئيسية للنفط في البلد بفضل رمالها النفطية، وحكومة جاستن ترودو في أوتاوا.

بلدنا يعمل كاتحاد فيدرالى

وتسعى الرئيسة الجديدة لحكومة ألبرتا، دانييل سميث، التي عُيّنت مطلع شهر نوفمبر بعد استقالة سلفها، إلى استخدام هذا القانون أداة لمواجهة التدابير الفيدرالية المقبلة للسيطرة على استخدام الأسلحة النارية، ولمواجهة الضريبة الوطنية على الكربون التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال الرفع التدريجي للضريبة على كلّ طنّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 50 دولارًا كنديًا حاليًا إلى 170 دولارًا كنديًا في العام 2030.

وقالت سميث: "أوتاوا ليست حكومة وطنية"، مضيفة: «إن بلدنا يعمل كاتحاد فيدرالي لسلطات قضائية مستقلة وذات سيادة.. لدينا الحق في ممارسة سلطاتنا السيادية ضمن مجالات اختصاصنا»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس».

يعرقل الاستثمارات النفطية

ويعتبر الحزب الديمقراطي الجديد، وهو الحزب المعارض الرئيسي في ألبرتا، أن مشروع القانون هذا "فوضى" غير دستورية تتجاوز العملية الديمقراطية وتهدد بعرقلة الاستثمارات في المجال النفطي.

من جهتهم أيضًا، انتقد قادة السكان الأصليين مشروع القانون الجديد الذي ينتهك حقوقهم التي حصلوا عليها بفعل معاهدات.

واعتبر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن قيادة مقاطعة ألبرتا تسعى إلى "الانتقام من الحكومة الفيدرالية"، قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات في المقاطعة، وفي وقت تعهّد الحزب الديمقراطي الجديد بإلغاء مشروع القانون في حال فوزه.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعة الماضي أكد رئيس الوزراء الكندي أن أسباب التضخم غير المسبوق في بلاده ليست ناجمة عن أداء حكومته، وإنما عن جائحة "كورونا" والعملية الروسية في أوكرانيا.

حكومة جاستن ترودو كندا مقاطعة ألبرتا الكندية إقرار مشروع قانون عدم الالتزام بالقوانين الفدرالية قوانين أوتاوا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

مجلة الخرسانة العالمية تنشر تقريرًا حول «البرج الأيقونى» بالعاصمة الإدارية

كشف لغز مقتل شاب داخل شقته بالإسكندرية

الطن بـ16200 جنيه.. أسعار السكر فى الأسواق اليوم

«الإسكان»: تكثيف معدلات أعمال تطوير وتوسعة الطرق بالمنيا الجديدة

وفاة طالبة «من الخوف» فى مدرسة بأسيوط.. والمتهم «المعلِّم»

تحذير عاجل لملايين من مالكي iPhone وAndroid

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟