الجمعة 09 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الطن بـ16200 جنيه.. أسعار السكر فى الأسواق اليوم

السكر
السكر

استقرت  أسعار السكر اليوم الجمعة 9 ديسمبر لدى تجار الجملة والمستهلكين، عقب انخفاض الأسعار خلال تعاملات أمس بمقدار 300 جنيه للطن، كما ثبتت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي عند نفس مستوياتها السعرية.

وبالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام ارتفاعًا في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الجمعة، في بورصة نيويورك، وصعدت العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن.

- أسعار السكر اليوم للجملة

استقر سعر السكر الأبيض اليوم عند 16200 جنيه للطن، عقب الانخفاض في سعر الطن أمس بمقدار 300 جنيه، وواصل سعر طن الجلوكوز الحفاظ على مستوياته، ليبلغ 16000 جنيه للطن، فيما استقرت أسعار النشا الغذائي اليوم، ليبلغ سعر الطن 17000 جنيه.

- سعر السكر للمستهلك

واصل سعر كيلو السكر للمستهلك استقراره عند 20 جنيهًا.

- أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

انتعشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك في تداولات الجمعة، حيث سجل عقد مارس 2023 نحو 19.70 سنت للرطل، بمقدار زيادة 0.02 سنت، وزاد عقد مايو 2023 بنسبة 0.11%، ليسجل 18.53 سنت للرطل، أي بمقدار ارتفاع 0.02 سنت.

- أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

وصعدت العقود الآجلة للسكر الأبيض في مستهل جلسة اليوم الجمعة، في بورصة لندن للسلع، حيث زاد عقد تداول شهر مارس 2023، لتصل إلى 541.5 دولار للطن، بمقدار ارتفاع 0.90 دولار، أي بنسبة 0.17%.

وارتفع عقد تداول مايو 2023 ليسجل 528.40 دولار للطن، بصعود قدره 1.70 دولار.

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