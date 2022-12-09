الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

مصر استعادت وجهها الحضارى.. أبرز تصريحات «جبالى» بجلسات مجلس النواب

المستشار حنفي جبالى
المستشار حنفي جبالى _ رئيس مجلس النواب

أدلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بعدد من التصريحات المهمة خلال الجلسات العامة الأخيرة التي عقدها مجلس النواب من يوم ٤-٦ ديسمبر الجاري، كان أبرزها الحديث عن ظاهرة البناء العشوائي والتعليق على بعض المدن الحديثة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا والتي تدعم التنمية المستدامة في مصر.

وقال رئيس مجلس النواب، إن الدولة تعمل على التصدي لظاهرة البناء العشوائي لما يشكله من أضرار بوجه مصر الحضاري من خلال إزالة ما يشكل إخلالاً بالسلامة الإنشائية، ويهدد حياة المواطنين والتصالح في بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها.

وأضاف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في تصريحاته، أن مدينة المنصورة الجديد واحدة من أهم شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي وثمرة من ثمار خطة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة، ومصر استعادت وجهها الحضاري الذي يليق بهويتها الثقافية وتراثها من خلال ما أحدثته من نقلة نوعية في مجال التخطيط العمراني.

 وأكد جبالى أن مؤسسات الدولة تتبنى خطة قومية لإنشاء مدن ذكية تُعرف بـ"مدن الجيل الرابع" كإحدى الوسائل القادرة على زيادة الرقعة المعمورة وجذب النمو السكاني؛ لإحداث تنمية عمرانية مستدامة لتحسين حياة المواطنين.

وجه رئيس النواب تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية على أرض مصر الذي يكتب كل يوم بجهده ورؤيته المستنيرة تاريخاً جديداً وحضارة جديدة، عنوانها: "استعادة قوة ومجد الدولة المصرية، من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعبها العظيم".

وأكد رئيس البرلمان أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين الهامة ويتطلب التدقيق في كافة الأمور الفنية حتى يخرج بشكلٍ يرضي جميع فئات الشعب لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة.

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