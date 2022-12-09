استشارى محور «أبوذكرى»: الهبوط الأرضى كان سيؤجل افتتاحه 20 عامًا

كشف الدكتور عبدالسلام سالم أستاذ بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، والاستشاري المشرف على تنفيذ محور فؤاد أبوذكري، كواليس إنشاء المحور، بعد تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال إنه جرى تكليفه من الجهات العليا بمتابعة المشروع بعدما بدأ بنحو 3 أشهر، حيث استمر في المتابعة وكان يحرص على متابعة المعلومات، مضيفاً "كنت أتابع وأبدي المشورة والملاحظات لأخذها في الاعتبار حتى نصل إلى الشكل النهائي للمحور".

وأوضح الاستشاري المشرف على تنفيذ محور أبوذكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة "dmc"، أنه كان يخشى أن يتعرض المشروع للهبوط، لافتاً أن السبب في ذلك هو أن الجسم القديم الخاص بالمحور القديم كان بعرض 6 حارات وسيصبح 18، أي أن الثلثين سيكون أرض بكر وهي طينية ضعيفة ومعرضة لهبوط كبير"، متابعاً: القديم هبط واستقرّ لأنه تم تدشينه منذ 20 عاما، فأصبح أرضا مستقرة ولا تحتاج إلى أي شيء، وكان لا بد من معالجة المحور الجديد بطريقة تعجل وتسرع بالهبوط.

- تفاصيل خطة العمل في المحور

كما أكد الاستشاري المشرف على تنفيذ محور أبوذكري، إنه لو لم يتم التعامل بالخطة الموضوعة لما جرى افتتاحه إلا بعد 20 عاما، وبالفعل تم زرع مصارف رمل كأعمدة رأسية تصل للرمل الطبيعي الموجود في القاع تحت الطين الضعيف، فأصبح عمود الرمل بين رمل تحت ورمل فوق، ومسافاته المتقاربة تجعل المياه تتدفق في نصف المسافة بين العمودين حتى تتجه إلى المصرف، موضحاً أنه تم التأكد من وصول ما يقرب من 85% من الهبوط.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد كرَّم الدكتور عبدالسلام محمد سالم، الأستاذ بقسم هندسة الأشغال العامة، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والاستشاري المشرف على "محور المشير فؤاد أبوذكري"، خلال افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، موجهًا له الشكر والتقدير لإشراف وجهد الدكتور عبدالسلام خلال تنفيذ هذا المشروع الضخم، ما أعطى ثقلًا كبيرًا يتمثل في السمعة والخبرة والعلم في إخراج المشروع بهذا الشكل الرائع.